وفد ليبي يبحث مع مجموعة البنك الدولي خطة تعاون لعام 2026

تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يجري وفد ليبي زيارة رسمية برئاسة مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ويضم وزير المالية خالد المبروك، ومدير إدارة الأمريكتين بوزارة الخارجية، وعضوا من المجلس الأعلى للدولة.



وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة البنك الدولي، شارك فيه المدير التنفيذي لمجموعة ليبيا في البنك الدولي عبدالحق بدجاوي، ونائب المدير التنفيذي كادم نيازي، ونائب رئيس مؤسسة ضمان الاستثمار للعمليات (MIGA)، والمدير الإقليمي للصناعات في المؤسسة، إضافة إلى ممثلين من طرابلس عبر الاتصال المرئي من الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص، والشركة الليبية القابضة للطاقات المتجددة.

وبحث الاجتماع إعداد خطة عمل سنوية لعام 2026 ضمن إطار التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض بدائل ضمانات الاستثمار لدعم المشاريع ذات الأولوية، خصوصاً في مجالات الطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات، ودعم مسار التنمية في ليبيا.