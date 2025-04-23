وفد مجلس وزراء الداخلية العرب يواصل زيارته إلى ليبيا

يواصل وفد من مسؤولي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية بمجلس وزراء الداخلية العرب، زيارته الرسمية إلى جهاز المباحث الجنائية في ليبيا، حيث قام اليوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بزيارة إدارة المختبرات والأدلة الجنائية بمقر الجهاز في منطقة صلاح الدين– طرابلس.

وتهدف الزيارة “إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات المختبرات والمعامل الجنائية، واطلع الوفد على الأجهزة والمعدات الحديثة، ومستوى العمل والتطور المهني في مجال الأدلة الجنائية، بالإضافة إلى استعراض عدد من العمليات الفنية المتخصصة”.

وشملت الزيارة “إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات اطلع خلالها علي استخدم الاجهزة والتقنيات الحديثة في حل العديد من القضايا والجرائم المحالة من مختلف مديريات الأمن للحد من انتشار الجريمة في ليبيا”.

كما اطلعوا على “مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات وغرفة العمليات والأجهزة والمعدات الحديثة ومكتب الاثر المختص في مكافحة الجريمة وتتبع الأثر و مستويات تدريب كلاب الأثر المدربة على كشف المخدرات والمتفجرات بالإضافة الي استعراض عدد من لوحات الفنية لكلاب الأثر التابع لإدارة الشؤون الفنية نالت إعجاب الوفد الذي أشاد بالكفاءة العالية والمستوى المتقدم للجهاز”.

وفي ختام الزيارة، “جرى تبادل دروع تذكارية بين الجانبين، تعبيراً عن التقدير المتبادل، ورغبة مشتركة في مواصلة التعاون الأمني وتطوير آلياته”.

وتعكس هذه الزيارة “أهمية توحيد الجهود الأمنية بين الدول العربية، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.