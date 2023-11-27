وفد من الأوقاف الفلسطينية يزور العاصمة طرابلس

يقوم وفد من وزارة الأوقاف الفلسطينية يضم وكيل الوزارة لشؤون الزكاة د. أحمد عباس خريشة، ووكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية د. لقمان عطا حلو، بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد إحميدة العباني، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الخارجبة خيري العالم، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا، د. محمد رحال، وكادر السفارة الفلسطينية بليبيا.

وأكد رئيس الهيئة، خلال الاستقبال على عمق العلاقة بين الشعبين الليبي والفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة توطيدها بما يخدم الشعبين الشقيقين.

كما أوضح العباني، أهمية التعاون المشترك بين الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا، ووزارة الأوقاف الفلسطينية.

من جهته أشاد الوكيل الفلسطيني بجهود دولة ليبيا في دعم القضية الفلسطـينية ، مثمنا دورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المرحلة العصيبة التي يمرّ بها.

واستعرض الطرفان عديد المحاور المشتركة، وأوجه التعاون بين ليبيا وفلسطين، في أوقات مختلفة.