وفد وزاري من حكومة الوفاق يُشارك في الاجتماع الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

شارك وفد من وزارات العدل والداخلية والخارجية بحكومة الوفاق، بالإضافة إلى البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مدينة جنيف السويسرية.

وقام الوفد على هامش المؤتمر بتنظيم ندوة حول حقوق الإنسان في ليبيا الواقع والإصلاحات بحضور عدد كبير من الشخصيات الدولية الحقوقية المؤثرة في القرار الدولي في مجالات حقوق الانسان.