وفيات بارزة وحوادث عالمية من باكستان إلى مانشستر وباريس

وفاة الشيخ بشير أحمد صديق، شيخ القراء في المسجد النبوي

توفي اليوم الخميس الشيخ بشير أحمد صديق عن عمر ناهز التسعين عامًا. ويعد الشيخ بشير، المولود في الهند، من أبرز علماء القراءات، حيث قدم إلى المدينة المنورة في شبابه وتفرغ لتدريس القرآن الكريم والقراءات في المسجد النبوي الشريف.

تمت صلاة الجنازة على الشيخ بعد صلاة الفجر في المسجد النبوي الشريف، وشارك فيها جمع غفير من العلماء وطلبة العلم والمحبين، في مشهد يعكس مكانته العلمية والروحية.

عرف الشيخ بشير بدقته العالية في تعليم الروايات والحرص على ضبط الأسانيد، وتخرج على يديه نخبة من كبار القراء، من بينهم الشيخ محمد أيوب والشيخ علي جابر، اللذان توليا الإمامة في الحرم النبوي والحرام المكي على التوالي.

اختفاء الربّاعة التونسية غفران بلخير في النرويج يثير جدلاً واسعاً

أفادت الجامعة التونسية لرفع الأثقال بوقوع حادثة مفاجئة تمثلت في اختفاء البطلة غفران بلخير، عقب وصول بعثة المنتخب إلى مطار أوسلو بالنرويج، الثلاثاء الماضي، خلال توقف قصير قبيل التوجه إلى مدينة فورده للمشاركة في بطولة العالم.

وأوضح زياد العايدي، رئيس المكتب التنفيذي المؤقت للجامعة، أن بلخير طلبت القيام بجولة قصيرة داخل المطار تاركة جواز سفرها وحقيبتها مع الوفد، لكنها لم تعد وفُقد أثرها رغم محاولات الاتصال المتكررة.

وأكد العايدي أن السلطات التونسية تحركت سريعاً عبر التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والجهات النرويجية المختصة، مشيراً إلى أن المؤشرات اللاحقة بيّنت أن بلخير غادرت طوعاً، إذ تواصلت هاتفياً مع مدرب البعثة لتبلغه بقرارها، كما أرسلت رسالة اعتذار أوضحت فيها أن ما قامت به “قرار شخصي”.

وتُعد بلخير من أبرز نجوم رفع الأثقال التونسيين، إذ مثّلت بلادها في بطولات قارية ودولية، وحققت في أبريل 2025 ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا في جزر الموريس، بعد عودتها من عقوبة إيقاف في 2024.

مقتل 3 أشخاص في هجوم قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر البريطانية

أعلنت الشرطة، الخميس، مقتل ثلاثة أشخاص يعتقد أن أحدهم هو منفذ الهجوم، في حادثة وقعت قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن “حادثة طعن خارج كنيس يهودي” أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص، فيما هرع جهاز الإسعاف إلى موقع الحادث في منطقة كرامسال بمدينة مانشستر.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع خارج كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون، مشيرة إلى ورود بلاغ عن سيارة تُقاد باتجاه المارة في الساعة 9:31 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأطلقت الشرطة النار على رجل يعتقد أنه المهاجم، معلنة حالة الطوارئ في مانشستر الكبرى.

وعقب الحادث، قطع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارته للدنمارك وعاد إلى لندن لعقد اجتماع عاجل للجنة الطوارئ، مؤكداً أن الهجوم “صادم للغاية”، ومشدداً على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع اليهودي وتعزيز الأمن في المعابد عبر البلاد.

تصادم طائرتين في مطار لا غارديا ؤوإصابة طفيفة لمضيفة

شهد مطار لا غارديا في نيويورك حادث تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة دلتا، ووُصِف الحادث بـ”الغريب”، وأسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

ووقع التصادم مساء الأربعاء عندما كانت الطائرة Endeavor 5155 تستعد للإقلاع فاصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة Endeavor 5047 التي كانت قد هبطت وكانت في طريقها إلى البوابة.

وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية بلاغاً من الطيار يفيد بحدوث أضرار في الطائرة شملت كسراً في زجاج قمرة القيادة وتلفاً في بعض الشاشات داخلها.

وأكدت شركة دلتا أن المضيفة المصابة نُقلت إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في المطار لم تتأثر بالحادث.

هجوم بسكين على كنيس يهودي في مانشستر وإطلاق الشرطة النار على المشتبه به

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، تعرض عدة أشخاص للطعن في مانشستر أثناء ازدحام كنيس يهودي بالمصلين في عيد الغفران. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به في حادثة الطعن، لكنها أوضحت أنه يعتقد أنه لا يزال حيا، مشيرة إلى أن الأولوية هي ضمان تقديم المساعدة الطبية للمصابين بأسرع وقت ممكن.

وأكد عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، لإذاعة “بي بي سي مانشستر” أن الحادث خطير، مضيفا أن الخطر المباشر يبدو أنه قد زال، وأن شرطة مانشستر تعاملت معه بسرعة كبيرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على الكنيس، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لحماية المدنيين والمصلين.

ويأتي هذا الهجوم في سياق استمرار التهديدات الإرهابية في أوروبا، حيث شهدت العديد من الدول الأوروبية اعتداءات متنوعة خلال الأعوام الماضية، سواء بالدهس أو الطعن، تبنى بعضها تنظيم “داعش”، ما دفع السلطات الأوروبية لاتخاذ إجراءات أمنية احترازية لمنع تكرار مثل هذه العمليات.

السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين أدينا بجرائم إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين سعوديين أدينا بارتكاب جرائم إرهابية تشمل تأسيس تنظيم إرهابي وتصنيع عبوات ناسفة وذخيرة حية بهدف استهداف رجال الأمن والإخلال بأمن المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين هما عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج وسليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع، وأن التحقيقات أسفرت عن توجيه التهم إليهما، فيما أصدرت المحكمة المختصة حكمها بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذه.

وأكدت وزارة الداخلية حرص المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة بحق كل من يعتدي على الأمن وسفك الدماء أو ينتهك حق الآخرين في الحياة والسلامة، محذرة من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً اليوم الخميس في منطقة القصيم.

الجزائر تتسلم وثيقة تاريخية نادرة من النرويج

تسلّم عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم وثيقة تاريخية نادرة تعود إلى عام 1743، تبرز المكانة البارزة للجزائر كقوة بحرية مؤثرة في البحر المتوسط.

وجاء التسليم خلال استقبال الشيخ المأمون لسفيرة مملكة النرويج بالجزائر، التي قدمت الرسالة الدبلوماسية التي توثق حادثة بحرية بين الجزائر والنرويج، حيث تم اعتراض باخرة نرويجية لم تمتلك “براءة مرور متوسطية”، وتدخل الداي حينها للإفراج عن أفراد الطاقم، مع التأكيد على احترام القوانين البحرية والالتزام بالمعاهدات.

وتعكس الوثيقة الدور الذي كانت تلعبه الجزائر في حماية مصالحها وضمان التزام الشركاء الدوليين بتعهداتهم، ما يبرز سيادة الدولة البحرية آنذاك.

وعبر الشيخ المأمون عن امتنانه لهذه المبادرة، مؤكداً أن تاريخ الجزائر زاخر بالأمجاد وسيظل حاضراً في وجدان أبنائها، وأن الجزائر ماضية في تعزيز التعاون مع شركائها، بمن فيهم مملكة النرويج، على أسس السيادة والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

إيلون ماسك يطلق “غروكيبديا” لمنافسة ويكيبيديا

أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، الثلاثاء، عن تطوير موسوعة رقمية مفتوحة المصدر باسم “غروكيبديا” (Grokipedia) من خلال شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI، بهدف منافسة ويكيبيديا التي يتهمها بالتحيز اليساري.

وأشار ماسك إلى أن الموسوعة الجديدة، نسبة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي “غروك” التابع لشركته، ستشكل “تحسناً هائلاً مقارنة بويكيبيديا” وستكون متاحة للجميع دون قيود على الاستخدام.

ودعا المهتمين للانضمام إلى المشروع والمساهمة في بناء قاعدة المعرفة المفتوحة المصدر.

يُذكر أن ماسك سبق أن هاجم ويكيبيديا مراراً، إذ عرض عام 2023 شراء المنصة بمليار دولار شرط تغيير اسمها، ووصفها العام الماضي بأنها “معطلة” بعد إنشاء صفحة عن “دونالد ترامب والفاشية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متزايدة للموسوعة، حيث اتهم المؤسس المشارك لاري سانجر، الذي غادر ويكيبيديا عام 2002، المنصة بحملة رقابة تستهدف المحافظين والليبرتاريين، مشيراً إلى استخدام أدوات مثل “ويكي سكانر” لكشف تدخلات مرتبطة بأجهزة استخباراتية.

باكستان: مصرع 13 شخصاً وإصابة العشرات في حادثي سير ببلوچستان

أفادت الشرطة ومسؤولو الإنقاذ الخميس، بمصرع ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات في حادثي سير منفصلين في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن أول حادث وقع في منطقة لاسبيلا أوتال نتيجة اصطدام حافلة ركاب بشاحنة، ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وفي الحادث الثاني، تحطمت حافلة في منطقة هب-ويندير، مما أسفر عن وفاة 7 ركاب وإصابة 16 آخرين.

وأشار مسؤول الشرطة عاصف عامر إلى أن الحوادث أدت إلى توقف حركة المرور على الطريق السريع، فيما باشرت فرق الإنقاذ إزالة الحطام وتقديم المساعدة للضحايا.

ألمانيا: حريق ضخم بمنطقة صناعية في فرايبورغ يخلّف خسائر تصل إلى 75 مليون يورو

اندلع حريق كبير في منطقة صناعية بمدينة فرايبورغ الألمانية، ما أسفر عن خسائر مادية تقدر بنحو 75 مليون يورو، حسبما أعلنت الشرطة ليلة الأربعاء/الخميس.

وأصيب عامل بجروح طفيفة أثناء الحادث، بينما شارك أكثر من 200 عنصر من فرق الإطفاء في السيطرة على النيران.

ووصف متحدث باسم الشرطة الحريق بأنه حادثة استثنائية، حيث أتت النيران بالكامل على مجمع صناعي يضم عدة شركات على مساحة تقارب 40 ألف متر مربع في حي هوخدورف.

وأُغلقت الطرق المحيطة بالموقع، ومن المتوقع استمرار جهود الإطفاء حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وأشارت السلطات إلى أن الحريق بدأ حوالي الساعة التاسعة مساء في مستودع قبل أن يمتد إلى مبانٍ مجاورة، متسببا بأضرار لثماني شركات، من بينها شركة أدوية.

وتمتد المنطقة الصناعية في هوخدورف على مساحة 120 هكتارًا وتضم نحو 260 منشأة تشمل شركات في مجالات الأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

مأساة أثناء البث المباشر.. وفاة مؤثر صيني في حادث مروحية

توفي المؤثر الصيني تانغ فيجي عن عمر 55 عاماً بعد سقوط مروحيته الخفيفة واشتعالها أثناء تقديمه بثاً مباشراً لمتابعيه. وقع الحادث في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، حيث فقد تانغ السيطرة على الطائرة التي هوت بسرعة وارتطمت بالأرض قبل أن تشتعل النيران فيها.

وحاولت فرق الإنقاذ التدخل، لكن الحادث أسفر عن وفاته على الفور. وانتشرت مقاطع من لحظات البث الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار صدمة واسعة بين متابعيه.

وشتهر تانغ فيجي بمقاطع الفيديو المتعلقة بالطيران والهوايات الجوية، واعتُبر من أبرز المؤثرين الذين روجوا لثقافة الطيران المدني الخاص في الصين، حيث جمع مئات الآلاف من المتابعين بفضل محتواه المتعلق بالطائرات الخفيفة واستعراضاته الجوية.

وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عامًا

رحلت عالمة الأنثروبولوجيا والحفاظ على البيئة الشهيرة جين جودال عن عالمنا يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد حياة حافلة بالأبحاث والاكتشافات التي غيّرت فهم البشر لحيوانات الشمبانزي.

وأعلن معهد جين غودال وفاتها لأسباب طبيعية أثناء توقفها في كاليفورنيا ضمن جولتها الخطابية، مؤكدًا أن غودال كانت سفيرة الأمم المتحدة للسلام ومؤسسة المعهد، وأنها أحدثت ثورة في علوم السلوك وحماية البيئة.

وبدأت جودال بحثها الميداني في غومبي، تنزانيا، عام 1960، حيث كشفت أن الشمبانزي يمتلك سلوكيات شبيهة بالإنسان، بما في ذلك التواصل، والقدرة على صنع الأدوات، والشخصيات الفردية، ما أعاد تعريف العلاقة بين البشر والحيوانات.

وأسست غودال معهدها عام 1977 لدعم أبحاث الشمبانزي وحماية البيئة في إفريقيا، وتوسعت نشاطاته عالميًا ليشمل التعليم البيئي والصحة المجتمعية والدفاع عن القضايا البيئية.

كما كرست جودال جهودها للتثقيف العالمي، حيث قضت نحو 300 يوم في السنة بالسفر حول العالم، والتحدث إلى المجتمعات والمدارس لتشجيع العمل البيئي.

وتم تعيين جودال سفيرة للأمم المتحدة للسلام عام 2002، وحصلت على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن في 2025، إضافة إلى جائزة تيمبلتون عام 2021 تقديرًا لتكامل عملها بين العلم والروح.

تحذير أمريكي من فاكهة ملوثة بالليستيريا وسحبها من الأسواق

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيراً من تلوث الشمام (البطيخ الأصفر) المقطع والمعالج ببكتيريا “الليستيريا مونوسيتوجينس”، وأعلنت عن سحبه من الأسواق في ولايات نبراسكا، داكوتا الشمالية، وويسكونسن.

وجاء السحب بعد أن كشفت شركة Wholesale Produce Supply في مينيسوتا عن التلوث، وأوقفت الإنتاج والتوزيع مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق في مصدر البكتيريا. تُباع الفاكهة تحت علامتي Harvest Cuts وFresh and Finest.

* تبدأ العدوى بأعراض مثل آلام العضلات، الصداع، الغثيان، والحمى، وقد تتطور لأعراض عصبية تشمل فقدان التوازن والنوبات.

* تشكل خطراً خاصاً على الحوامل، حيث يمكن أن تؤدي للإجهاض أو ولادة مبكرة، وعلى كبار السن وضعاف المناعة، إذ قد تسبب أمراضاً عصبية حادة أو الوفاة.

وتُسجل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حوالي **1600 إصابة سنوياً بالليستيريا في الولايات المتحدة،** مع نحو 260 حالة وفاة.

* تنتقل البكتيريا من التربة والمياه غير المعالجة إلى سطح الفاكهة، ثم إلى الداخل عند تقطيعها.

* المعدات غير النظيفة مثل السكاكين والأحزمة الناقلة يمكن أن تنشر البكتيريا بسرعة، خصوصاً في العبوات البلاستيكية الشفافة والمختومة التي توفر بيئة رطبة مناسبة للنمو.

* التوقف فوراً عن تناول المنتج.

* إعادة العبوات إلى مكان الشراء لاسترداد قيمتها.

متظاهرون يقتحمون معرض “تسلا” في باريس احتجاجًا على التقشف وارتفاع الأسعار

اقتحم عشرات المتظاهرين، الخميس، معرض سيارات شركة “تسلا” في باريس خلال احتجاجات جماهيرية ضد إجراءات التقشف المقترحة وارتفاع الأسعار في فرنسا.

وجمعت وسائل الإعلام حوالي 150 شخصًا عند محطة ليون للقطارات قبل بدء الاحتجاج، قبل أن يتوجه جزء منهم إلى مترو الأنفاق ويصل إلى معرض “تسلا” بالقرب من محطة “سانت أوين” شمال باريس. دخل نحو 20 متظاهرًا المعرض وهتفوا شعارات مناهضة للأثرياء، بينما أشعل باقي المحتجين الألعاب النارية خارج المكان، مما أدى إلى ملء المعرض بالدخان. بعد التقاط الصور والفيديوهات، غادر المحتجون المعرض دون وقوع إصابات.

وتشهد فرنسا احتجاجات جماهيرية منذ الأسبوع الماضي نظمتها أكبر النقابات العمالية، مع مطالب واضحة من الحكومة حول السياسة المالية، ويشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين. وفي 18 سبتمبر، خرج أكثر من نصف مليون شخص بحسب السلطات، بينما قدرت النقابات أن العدد تجاوز مليون متظاهر.

وتعود جذور الاحتجاجات إلى مشروع موازنة 2026 الذي قدمه رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، والذي تضمن تقليص المزايا الاجتماعية وعدم ربط المعاشات بالتضخم، مع زيادة ميزانية الدفاع فقط، ما أثار استياء واسع واستقالات سياسية لاحقة.

رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو أعلن التراجع عن بعض الإجراءات المثيرة للجدل، بما في ذلك فكرة إلغاء يومي العطلة، ووعد بتحديد الامتيازات مدى الحياة لرؤساء الوزراء السابقين.

التظاهرات الأخيرة تمثل استمرارًا لسلسلة احتجاجات واسعة شهدتها فرنسا منذ بداية الشهر، تعكس غضب المواطنين من سياسات التقشف والقيود المالية الحكومية.

اسكتلندا تُبعد زعيم “مملكة كوبالا” وزوجته بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة

أجبرت السلطات في اسكتلندا قبيلة إفريقية تطلق على نفسها “مملكة كوبالا” على مغادرة مخيمها في غابة قرب جيدبورغ بعد صدور أمر إخلاء فوري من المحكمة.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الشرطة ألقت القبض على زعيم القبيلة الملك أتهيني المعروف بـ”كوفي أوفيه” (36 عامًا)، وزوجته الزيمبابوية جان جاشو، المعروفة باسم “الملكة ناندي”، إضافة إلى الخادمة الأمريكية كاورا تايلور، التي تُعرف باسم “أسنات” (21 عامًا). وكانت السيدة تايلور قد اختفت من دالاس في مايو 2025 قبل أن يتم رصدها مع القبيلة في اسكتلندا.

وبثت القبيلة عملية الإخلاء مباشرة عبر حسابها على “تيك توك”، حيث أظهرت الصور خروج الرجل والمرأة من الغابة.

وأوضحت الصحيفة أن القبيلة أُبلغت بالإخلاء الشهر الماضي بسبب تواجدها على أرض خاصة، حيث اشتكى مالك الأرض ديفيد بالمر من الإزعاج واتخذ إجراءات قانونية لإبعاد الثلاثي.

وبعد الإخلاء، نقلت القبيلة مخيمها إلى قطعة أرض مجاورة مملوكة لمجلس الحدود الاسكتلندي، في حين أصدر الشريف بيتر باترسون أمر الإخلاء الفوري يوم الأربعاء، ولم يمثل أي من أفراد القبيلة أمام المحكمة.

وصرح أعضاء القبيلة بأنهم يسعون لاستعادة الأراضي المسروقة من أسلافهم قبل 400 عام، وأكد أوفه، مغني الأوبرا السابق، أنهم يتبعون “قوانين الخالق” وأن الأرض “ملك للأب”، معتبرًا أن سلطات الدولة لا تملك الحق في السيطرة عليها، وأن “مملكة كوبالا لا تُدمر”.