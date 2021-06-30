وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 11:06 | آخر تحديث: 30 يونيو 2021 - 11:07 نُشر: الأربعاء، 30 يونيو 2021 - 11:06
دولي
عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة عشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء:

  1. الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة
  2. البرازيل: 516 ألف حالة وفاة، و18.5 مليون إصابة.
  3. الهند: 397637 حالة وفاة، و30.3 مليون إصابة.
  4. المكسيك: 233 ألف حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة.
  5. بيرو: 192 ألف حالة وفاة، ومليونان و48 ألف إصابة.
  6. روسيا: 134545 حالة وفاة، و5 ملايين و493557 إصابة.
  7. بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، و5.4 مليون إصابة.
  8. إيطاليا: 127500 حالة وفاة، و4 ملايين و260 ألف إصابة.
  9. فرنسا: 111230 حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.
  10. كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.
آخر تحديث: 30 يونيو 2021 - 11:07
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