وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن.

وفيما يلي قائمة عشر دول الأكثر تضررا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء:

الولايات المتحدة: نحو 605 آلاف حالة وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة البرازيل: 516 ألف حالة وفاة، و18.5 مليون إصابة. الهند: 397637 حالة وفاة، و30.3 مليون إصابة. المكسيك: 233 ألف حالة وفاة، و2.5 مليون إصابة. بيرو: 192 ألف حالة وفاة، ومليونان و48 ألف إصابة. روسيا: 134545 حالة وفاة، و5 ملايين و493557 إصابة. بريطانيا: 128 ألف حالة وفاة، و5.4 مليون إصابة. إيطاليا: 127500 حالة وفاة، و4 ملايين و260 ألف إصابة. فرنسا: 111230 حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة. كولومبيا: 106 آلاف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.