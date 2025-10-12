وفيات وكوارث حول العالم.. حوادث إطلاق نار وزلازل وحرائق

شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية والكوارث الطبيعية التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وأصابت آخرين حول العالم، ففي الولايات المتحدة، قُتل أربعة أشخاص في ميسيسيبي وأربعة آخرون في جنوب كارولاينا بإطلاق نار، فيما أصيب خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية في كاليفورنيا، كما لقي المغني الأرجنتيني فيدي دوركاز مصرعه في المكسيك إثر إطلاق نار، وتوفي المغني إيان واتكينز داخل سجن في بريطانيا، بينما فقد سائق الرالي أرتور سينكوفسكي حياته حرقًا في بولندا، وفي مصر، قضى ستة أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بالبحر الأحمر، وعلى صعيد الكوارث الطبيعية، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات الفلبين قبالة جزيرة مينداناو، بينما شهد شمال إثيوبيا زلزالاً بقوة 5.5 درجات دون تسجيل خسائر. كما اندلع حريق ضخم في دير تاريخي بشمال إيطاليا، وأصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمدينة غيسن بألمانيا، بينما شنت السلطات الصينية حملة أمنية واسعة طالت قساً وعدداً من قادة الكنائس المنزلية، وفي المشهد الثقافي، نعت الولايات المتحدة الممثلة ديان كيتون عن عمر 79 عامًا، فيما أثار رجل مجهول ضجة في الفاتيكان بعد إساءته لمذبح القديس بطرس خلال قداس صباحي أمام الحاضرين.

الولايات المتحدة: 4 قتلى وإصابات جراء إطلاق نار بعد مباراة كرة قدم في ميسيسيبي

شهدت بلدة ليلاند الصغيرة في منطقة دلتا بولاية ميسيسيبي الأمريكية حادثة إطلاق نار مأساوية عقب انتهاء مباراة لكرة القدم المدرسية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، وفقًا لما أعلن عنه ديريك سيمونز، عضو مجلس شيوخ الولاية وممثل سكان المنطقة.

ووقع الحادث في وسط بلدة ليلاند، التي يبلغ عدد سكانها أقل من 4000 نسمة، حيث كان السكان مجتمعين للاستمتاع بفعاليات ما بعد المباراة.

وأوضح سيمونز أن إطلاق النار حدث بشكل مفاجئ، مما أدى إلى حالة فوضى عارمة في الموقع. وعلى الفور، توافدت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات اللازمة.

وتم نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى في مدينة غرينفيل، قبل أن يتم تحويلهم جواً إلى مستشفى أكبر في العاصمة جاكسون، حيث لا تزال حالاتهم حرجة.

وأكد سيمونز أن المعلومات المتوفرة لديه جاءت من مكتب الشريف في مقاطعة واشنطن والجهات الأمنية المختصة، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات أو تحديد مشتبه فيهم. واصفًا الحادث بـ”العنف العبثي باستخدام الأسلحة النارية”، دعا سيمونز من يمتلك أي معلومات إلى التواصل مع السلطات للمساعدة في كشف ملابسات الحادث.

وفي بيان أصدره، أعرب سيمونز عن حزنه العميق لهذا الحادث المؤلم في بلدة صغيرة عادة ما يتجمع سكانها للاستمتاع بالأحداث المجتمعية. وأكد على أهمية التعاون مع السلطات لضمان محاسبة المسؤولين ووقف موجة العنف التي تشهدها المنطقة.

يواصل مكتب الشريف تحقيقاته، بينما يترقب المجتمع بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل حول دوافع الحادث والأشخاص المتورطين.

الولايات المتحدة.. 4 قتلى و16 جريحا في حادث إطلاق نار جماعي ببار في جنوب كارولاينا

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة ريتشلاند بولاية جنوب كارولاينا الأمريكية بمقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي داخل بار مزدحم.

وذكرت السلطات أن الهجوم وقع خلال تجمع كبير في المكان، حيث أطلق مسلح أو أكثر النار بشكل عشوائي على الحضور، ما أسفر عن سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات حرجة، ونُقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار مكتب الشريف إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد دوافع الحادث وهوية منفذيه، فيما لم يتم الإعلان بعد عن توقيف أي مشتبه به.

ونددت السلطات بتزايد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة، داعية السكان لتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق.

الفلبين تهتز من جديد.. زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب سواحل جزيرة “مينداناو”

ضرب زلزال قوي بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة سواحل جزيرة “مينداناو” في جنوب شرق الفلبين، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

سُجل الزلزال في الساعة 14:33 بالتوقيت المحلي، على بعد 12 كيلومتراً شرق مدينة أراس آسان في مقاطعة سوريجاو ديل سور، وهي مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 5,000 نسمة.

وقع الزلزال على عمق 55 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، بحسب المركز الأوروبي لرصد الزلازل.

ويأتي هذا الهزة بعد يوم واحد فقط من تسجيل زلزال أقوى بلغت قوته 7.4 درجات في نفس الجزيرة، على عمق 58 كيلومتراً، حيث أطلق النظام الأمريكي للتحذير من التسونامي إنذاراً بخصوص احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة قد تصل إلى 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقبل ذلك بأيام، شهدت الفلبين زلزالًا بقوة 7.6 درجات، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات لسكان المناطق الساحلية بالاحتماء في مناطق مرتفعة.

تقع الفلبين ضمن نطاق ما يُعرف بـ”حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة بركانيًا وزلزاليًا، حيث تحدث الزلازل بشكل شبه يومي، ما يدفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الكوارث الطبيعية وسبل الاستجابة لها.

تعمل الحكومة الفلبينية على مراقبة النشاط الزلزالي المستمر، وتحث المواطنين على الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق الساحلية التي قد تتأثر بمخاطر تسونامي.

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمالي إثيوبيا دون تسجيل خسائر

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر شمالي إثيوبيا، يوم السبت، في تمام الساعة 4:18 مساءً بتوقيت غرينتش، وفقًا لما أفاد به مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال وقع على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ميكيلي، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 215 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية في البنى التحتية، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن الجهات المعنية.

يأتي هذا الزلزال في سياق سلسلة من الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، مما يثير مخاوف بشأن النشاط الزلزالي المتصاعد في المنطقة.

ففي 4 يناير 2025، سجل المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض زلزالاً بلغت قوته 5.8 درجات، وقع على بعد 142 كيلومترا شرق العاصمة أديس أبابا، وبنفس العمق تقريباً.

تُعد إثيوبيا من أكثر الدول عرضة للزلازل في القارة الإفريقية، بسبب وقوعها على امتداد الوادي المتصدع الكبير، الذي يُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم، ويمتد من البحر الأحمر شمالًا إلى وسط القارة.

وفاة الممثلة ديان كيتون عن عمر 79 عامًا

توفيت الممثلة الأميركية ديان كيتون، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما أعلنت شركة النشر “ريزولي” التي أصدرت عدداً من كتبها.

أسرت ديان كيتون قلوب الجمهور بأدائها دور صديقة وودي آلن الغريبة الأطوار في الفيلم الكوميدي الرومانسي “آني هول” عام 1977، وهو الدور الذي عزز مكانتها في هوليوود.

ظهرت كيتون في أكثر من 60 فيلماً، منها ثلاثية “العراب”، و”نادي الزوجات الأول”، و8 أفلام مع وودي آلن. كما ترشحت لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن أدوارها في أفلام مثل “ريدز” (1981)، و”غرفة مارفن” (1996)، و”شيء يجب أن تمنحه” (2003).

بالإضافة إلى التمثيل، كانت كيتون مخرجة وكاتبة ومنتجة ومصورة، وعرفت بشغفها بترميم منازل كاليفورنيا. سردت تفاصيل حياتها في مذكراتها التي كشفت فيها عن معاناتها مع اضطراب الشره المرضي العصبي في العشرينات من عمرها.

ولدت ديان هول في لوس أنجلوس عام 1946، وهي الكبرى بين أربعة أطفال، واستخدمت لقب والدتها “كيتون” لتجنب الخلط بينها وبين ممثلة أخرى تحمل نفس الاسم، وعلى الرغم من علاقاتها العاطفية التي جذبت الإعلام، لم تتزوج قط، معللة ذلك بأنها كانت تخشى الزواج بسبب طبيعتها الخاصة.

تحطم مروحية على شاطئ هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا وإصابة خمسة أشخاص

تحطمت مروحية بعد ظهر السبت على شاطئ هنتنغتون بيتش المزدحم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من المارة على الأرض.

وأفادت الشرطة المحلية أن المروحية كانت تقل شخصين تمكنا من الخروج بسلام، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تُعلن بعد حالتهم الصحية.

ووقع الحادث حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حين بدأت المروحية بالهبوط تدريجياً نحو صف من أشجار النخيل على حافة الشاطئ، قبل أن ترتفع فجأة وتفقد السيطرة، حيث توقفت المروحة الخلفية عن العمل ما تسبب في سقوطها جانبياً على الرمال.

وكان الحادث بالقرب من موقع فعالية سنوية لعرض السيارات والطائرات المروحية “Cars ‘N Copters on the Coast”، التي كان من المقرر أن تنطلق في الثاني عشر من أكتوبر، ولم يتضح بعد إذا كانت المروحية جزءاً من هذا العرض.

السلطات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، في حين لم تُعلن تفاصيل إضافية حول سبب التحطم أو حالة المصابين حتى الآن.

مقتل مغني وعارض أزياء أرجنتيني شهير بإطلاق نار على يد لصوص في المكسيك

قُتل المغني وعارض الأزياء الأرجنتيني فيدي دوركاز (29 عاماً) إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل لصوص يستقلون دراجات نارية في حي “أمبلاسيو دانيال غارزا” بمكسيكو سيتي، قبل أيام من ظهوره المرتقب في برنامج المسابقات الشهير “Las Estrellas Bailan En Hoy”.

وأصيبت دوركاز بثلاث طلقات نارية، منها واحدة في الرقبة، في حادثة يُعتقد أنها محاولة سرقة، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن، ولم يُعلن عن دافع رسمي للجريمة.

وكان فيدي في طريقه إلى منزله بعد تدريبات الرقص عندما تعرض للهجوم، ويُعرف في المكسيك بأغنيتيه الناجحتين “No Eres Tu” و”Cara Bonita”، كما عمل كعارض لأسماء عالمية مثل جورجيو أرماني ودولتشي آند غابانا.

ونعى برنامج “HOY” النجمة الصاعدة، وشارك الحزن مع عائلته وحبيبته ماريانا آفيلا، التي نشرت منشورات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن ألمها الكبير لفقدانه.

مقتل مغني فرقة “لوست بروفيتس” إيان واتكينز بعد اعتداء بسجن ويكفيلد في بريطانيا

توفي المغني إيان واتكينز، عضو فرقة “لوست بروفيتس”، إثر تعرضه لهجوم بسكين داخل سجن ويكفيلد بغرب يوركشاير، إنجلترا.

وكان واتكينز، البالغ من العمر 48 عامًا، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 29 عامًا بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال رضع وصغار.

وبدأت شرطة غرب يوركشاير تحقيقًا في الحادثة التي وقعت صباح السبت، بينما فرض السجن إجراءات إغلاق مشددة عقب الاعتداء.

وتجدر الإشارة إلى أن واتكينز تعرض لهجوم مماثل في السجن نفسه عام 2023، لكنه نجا حينها من إصابات خطيرة.

الصين تحتجز قساً من كنيسة “صهيون” وعدداً من قادة الكنائس في حملة أمنية واسعة

أفادت مصادر حقوقية ودينية بأن السلطات الصينية شنت حملة أمنية واسعة طالت قساً بارزاً من كنيسة “صهيون” المنزلية، عزرا جين مينغري، بالإضافة إلى عدد من قادة الكنائس في عدة أقاليم بالصين، في تصعيد جديد ضد الحريات الدينية.

وتم احتجاز القس عزرا جين مينغري مساء الجمعة في منزله بمدينة بيهاي بمقاطعة جوانغشي جنوب شرقي الصين، إلى جانب عشرات من قادة الكنيسة في العاصمة بكين ومناطق أخرى لا تقل عن خمس مقاطعات مختلفة.

ووفقاً للقس شون لونغ، عضو الكنيسة المقيم في الولايات المتحدة، يواجه المحتجزون تهماً متعلقة بـ”النشر غير القانوني لمحتوى ديني عبر الإنترنت”.

ووصف لونغ الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحرية الدين، مطالباً بالإفراج الفوري عن القس المحتجز.

وشاركت مصادر من داخل الكنيسة صوراً ومقاطع فيديو تظهر اقتحام الشرطة لأماكن العبادة، في وقت تعد فيه كنيسة “صهيون” من أكبر الكنائس المنزلية غير المسجلة في الصين، وترفض الخضوع للرقابة الحكومية أو التسجيل الرسمي، مما يجعلها هدفاً مستمراً للملاحقات الأمنية.

ورغم أن الدستور الصيني يكفل حرية الدين، تفرض السلطات قيوداً صارمة على الأنشطة الدينية خارج الأطر الرسمية، مع استمرار الاعتقالات والمداهمات ضد الكنائس المستقلة، وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية الصينية أي تعليق على الحملة الأمنية.

إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار عشوائي بمدينة غيسن الألمانية

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، نقلاً عن الشرطة المحلية، بإصابة عدة أشخاص جراء عملية إطلاق نار نفذها مسلح مجهول في مدينة غيسن بولاية هيسن.

وأوضحت المصادر الأمنية أن المهاجم أطلق النار بشكل عشوائي مما أدى لإصابة عدد من الأشخاص، دون الكشف عن أعمارهم أو جنسهم. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان المهاجم يعرف ضحاياه.

كما لم يتم تحديد دوافع الهجوم بعد، لكن الحكومة الألمانية لم تستبعد احتمال أن يكون الحادث بدافع تخريبي.

مصر: مصرع 6 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

لقي ستة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث سير بمحافظة البحر الأحمر شرقي مصر، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على طريق مدينة القصير.

وقد نُقلت الجثامين إلى مستشفى قفط التخصصي، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث. وتقوم النيابة العامة بالإشراف على إجراءات التصرف في الجثث واستكمال تقارير الطب الشرعي، فيما تُجرى المعاينة الفنية لتحديد أسباب الحادث.

مصرع سائق حرقا خلال حادث في بطولة رالي السيارات البولندية

توفي السائق البولندي أرتور سينكوفسكي البالغ من العمر 40 عاماً متأثراً بالحروق التي أصيب بها جراء حادث خلال بطولة الراليات البولندية في مدينة نيسا، حسب الموقع الرسمي للبطولة.

ووقع الحادث حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما انحرفت سيارة الطاقم رقم 112 من طراز BMW عن المسار في المرحلة الخاصة السادسة واصطدمت بشجرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة على الفور، وقد توفي سينكوفسكي في مكان الحادث، فيما نُقل مساعده ماتشي كرزيسيك إلى المستشفى مصاباً بحروق بالغة. وأدى الحادث إلى إنهاء السباق بشكل مبكر.

وسبق هذا الحادث في نفس المرحلة خروج سيارة يقودها تيموتيوش أبراموفسكي وياكوب غيربر عن الطريق، ما أدى إلى إصابة مصورين اثنين نقلا إلى المستشفى، أحدهما جرى إجلاؤه بواسطة مروحية إسعاف جوي.

وتُقام بطولة الرالي في نيسا منذ أربع سنوات، وكانت هذه السنة أول مرة تُدرج ضمن جدول بطولة الراليات البولندية.

اندلاع حريق ضخم في دير تاريخي شمال إيطاليا ونجاة راهباته

اندلع مساء السبت حريق كبير في دير برناغا التاريخي بمنطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، دون تسجيل أي إصابات، حسب ما أعلنت فرق الإطفاء الإيطالية.

وأفادت السلطات أن النيران امتدت لتشمل المبنى بأكمله، فيما أظهرت الصور التي وثقتها فرق الإطفاء خلال الليل حجم الحريق. وأكدت فرق الإطفاء أنه تم السيطرة على ألسنة اللهب، ويجري حالياً تقييم الأضرار والعمل على تنظيف المنطقة المتضررة.

وكان داخل الدير 21 راهبة، وكن يتابعن على التلفاز الصلاة التي يؤديها البابا ليون الرابع عشر، وقد نجحت عملية إخلائهن بالكامل وتم التأكد من سلامتهن، بحسب قناة “راي نيوز 24” الإيطالية.

رجل يسئ لمذبح القديس بطرس في الفاتيكان خلال قداس ويثير ذهول الحضور

أثار رجل مجهول صدمة كبيرة في الفاتيكان بعد أن أساء على مذبح القديس بطرس خلال قداس صباحي، أمام مئات السياح والحضور الذين شاهدوا الواقعة بذهول واشمئزاز.

ووفقا لتقارير محلية بينها صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، صعد الرجل على درج مذبح الاعتراف في كاتدرائية القديس بطرس، وأساء للرض المقدسة، بعدها تدخلت الشرطة على الفور، وأبعدته عن المذبح واقتادته خارج الكنيسة.

وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الحضور أن الرجل، أثناء اقتياده بعيدًا، انحنى لرفع بنطاله ومؤخرته مكشوفة للحاضرين، ما زاد من استنكار الموقف.

وقع الحادث أثناء قداس الساعة التاسعة صباحًا، ولم يتضح ما إذا كان البابا يترأسه حينها، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الكرسي الرسولي أو السلطات الفاتيكية بشأن الحادث، كما لم يُعرف بعد هوية الرجل أو ما إذا كان قد وُجهت إليه تهم.