وقفة احتجاجية داخل جامعة طرابلس.. أحد الطلّاب لـ«عين ليبيا»: نطالب بحقّنا في الدراسة

أكد عدد من الطلبة المحتجين، في تصريحات لشبكة عين ليبيا، اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية داخل جامعة طرابلس صباح الأربعاء، للمطالبة بإيجاد حل لملف الطلبة المتضررين من قرار إلغاء الفصل الربيعي، ورفض أي إجراءات يرون أنها تمس حقوقهم الأكاديمية أو تؤثر على الدفعات اللاحقة.

وأوضح أحد الطلبة المشاركين في الاحتجاجات أن الوقفة ستنطلق عند الساعة التاسعة صباحاً، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي منها هو المطالبة بفتح الفصل الربيعي أمام الطلبة المتضررين، وعدم معالجة الأزمة على حساب المقاعد المخصصة للدفعات التي ستدرس خلال الفصل الخريفي.

وقال الطالب: “نطالب بحقنا في الدراسة خلال الفصل الربيعي، ونرفض أن يتم تعويض ذلك عبر اقتطاع مقاعد من الدفعة التي تليَنا، لأن هذا الحل يضر بنا ويضر بهم في الوقت نفسه”.

وأضاف أن الطلبة يرفضون أي معالجة تؤدي إلى تقليص فرص القبول أو المقاعد المخصصة للدفعات المقبلة، معتبراً أن تحميل طلبة آخرين تبعات الأزمة الحالية لا يمثل حلاً عادلاً.

وفي حديثه عن المقترحات التي طُرحت خلال الاجتماعات مع إدارة الجامعة، أوضح الطالب أن من بين الحلول التي نوقشت فكرة تنظيم “ملحق” يستوعب عدداً محدوداً من الطلبة، إلا أن المحتجين رفضوا هذا المقترح، معتبرين أنه لا يعالج المشكلة بصورة شاملة ويترك أعداداً كبيرة من الطلبة دون حل واضح.

وأشار إلى أن عدد الطلبة المتضررين يُقدَّر بنحو 500 طالب تقريباً، مع صعوبة تحديد رقم دقيق بسبب وجود طلبة خارج مدينة طرابلس وآخرين تحول ظروفهم الشخصية دون المشاركة في التحركات الحالية.

وأكد أن المحتجين يعتزمون مواصلة التحركات السلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مشدداً على أن الطلبة “غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم”، وأنهم يعملون على إيصال قضيتهم إلى الرأي العام بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم ومطالبهم.

وأضاف: “إذا كان هناك قرار بإلغاء الفصل الربيعي، فمن الضروري تقديم بديل عادل وشامل يضمن حق جميع الطلبة، من دون الإضرار بالدفعات الأخرى أو ترك أعداد كبيرة منهم خارج العملية التعليمية”.

وختم بالقول إن الطلبة يسعون إلى إيصال رسالة مفادها أن القرار المتخذ لم يراعِ أوضاع المتضررين بشكل كافٍ، خاصة أن بعضهم أمضى عاماً كاملاً بانتظار استكمال مساره الدراسي قبل أن يُفاجأ بهذه التطورات.

هذا وتشهد الجامعة خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل بين الطلبة والإدارة بشأن آليات معالجة أوضاع الطلبة المتضررين من إلغاء الفصل الربيعي، وسط مطالبات طلابية بإيجاد حلول تضمن استكمال الدراسة دون المساس بحقوق الدفعات الحالية أو المقبلة.

وتأتي التحركات الاحتجاجية في إطار مساعٍ طلابية للضغط من أجل إعادة النظر في القرارات المطروحة والوصول إلى تسوية تحظى بقبول مختلف الأطراف.