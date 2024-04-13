وقفة احتجاجية في الزاوية تُطالب بتشكيل حكومة موحدة

شهدت مدينة الزاوية، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية في الميدان المركزي بالمدينة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وللمطالبة بتشكيل حكومة موحدة في البلاد وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، ونددوا بالفساد والجريمة، ودعوا إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

وطالب المشاركون في الوقفة في بيان لهم، بإنهاء المراحل الانتقالية وجميع الأجسام التشريعية والتنفيذية الحالية وإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية وتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

كما طالب البيان بتحسين الوضع الأمني والخدمي بمدينة الزاوية ومكافحة الظواهر السلبية وإجراء انتخابات بلدية.

اتحاد حراك #الزاوية يعلن، في بيان له، عدم شرعية الأجسام الموجودة واعتبارها منتهية الولاية، مطالبا بإنهاء المراحل الانتقالية وتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد للانتخابات وإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية، مؤكدا عزمه تصعيد الحراك والوصول إلى عصيان مدني. pic.twitter.com/EPzRllEweg — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) April 13, 2024