وقفة احتجاجية في الزاوية تُطالب بتشكيل حكومة موحدة

عين ليبيا | نُشر: السبت، 13 أبريل 2024 - 21:19 نُشر: السبت، 13 أبريل 2024 - 21:19
ليبيا
وقفة احتجاجية تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية

شهدت مدينة الزاوية، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية في الميدان المركزي بالمدينة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وللمطالبة بتشكيل حكومة موحدة في البلاد وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، ونددوا بالفساد والجريمة، ودعوا إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

وطالب المشاركون في الوقفة في بيان لهم، بإنهاء المراحل الانتقالية وجميع الأجسام التشريعية والتنفيذية الحالية وإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية وتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

كما طالب البيان بتحسين الوضع الأمني والخدمي بمدينة الزاوية ومكافحة الظواهر السلبية وإجراء انتخابات بلدية.

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