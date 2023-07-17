وقفة احتجاجية للمطالبة بمعرفة مصير الحاجة «برنية»

تنظم عائلة الحاجة الليبية المفقودة في الأراضي المقدسة “برنية الثابت”، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس لمطالبة الحكومة بمعرفة مصيرها وإرسال أفراد من عائلتها للبحث مع ابنها الذي كان مرافقاً لها.

يأتي ذلك في حين، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة “برنية مصباح الثابت” التي فُقِدت أثناء أداء مناسك الحج للعام 1444 هجري.

ونفت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، يوم السبت، الأنباء التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على الحاجة “برنية الثابت” بإحدى ثلاجات الموتى بمستشفيات المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها تبذل كامل جهدها في البحث عن الحاجة “برنية الثابت”.

وفُقِدت الحاجة “برنية الثابت” يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة.

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.