«وكالة الطاقة» 75% تراجع الأسواق المتقدمة.. وروسيا ثاني أكبر محرك للغاز الطبيعي في العالم

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد الأسواق المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا أكبر انخفاض في الطلب، لتمثل ما يصل إلى 75 بالمئة من التراجع الإجمالي في 2020.

وقال خبراء الوكالة، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، قد تصبح روسيا ثاني أكبر محرك لنمو سوق الغاز الطبيعي في العالم، كذلك تتوقع أن الطلب العالمي عليه يتجه صوب تسجيل أكبر تراجع سنوي على الإطلاق، وإن حصة روسيا من نمو إنتاج الغاز العالمي في الفترة حتى عام 2025 ستكون 20%.

وأضاف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بهذا الصدد، إنه “من المتوقع تعافي الطلب العالمي على الغاز بشكل تدريجي في العامين المقبلين، لكن هذا لا يعني أنه سيعود سريعا إلى الوضع المعتاد”.

وأوضح “سيكون لأزمة كوفيد-19 أثر دائم على تطورات السوق مستقبلا حيث تثبط معدلات النمو وتعزز الضبابية”.

ووفقاً للتقرير يقلص قطاع النفط والغاز الإنفاق ويرجئ قرارات استثمارية، وعلى الرغم من توقعات تعافي الطلب في 2021 فإن وكالة الطاقة لا تتوقع العودة سريعا إلى مستويات ما قبل الأزمة، مشيراً الى أن غالبية الزيادة في الطلب بعد 2021 ستكون في آسيا وفي مقدمتها الصين والهند حيث تُطبق سياسة دعم قوية.

ومن المتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز أربعة بالمئة أو ما يعادل 150 مليار متر مكعب إلى 3850 مليار متر مكعب هذا العام أي مثلي حجم التراجع الذي أعقب الأزمة المالية في 2008.

وشهدت أسواق الغاز العالمية الكبيرة تراجع الأسعار إلى مستويات قياسية منخفضة إذ تعثر الطلب بفعل إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الصناعي.