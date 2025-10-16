وكيل وزارة التربية يتفقد سير العملية التعليمية في مدارس زوارة

تفقد وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مراقبة التربية والتعليم في مدينة زوارة.

وخلال جولته، التي رافقه فيها مراقب التربية والتعليم بالبلدية أيمن كوثارة وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة، اطلع الدكتور الكبير على مدى انتظام العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية، كما تم التحقق من وصول الكتب المدرسية حسب خطة التوزيع المتبعة، ومدى التزام الإدارات المدرسية والمعلمين بالجداول الدراسية.

وأكد الدكتور الكبير على أهمية توفير البيئة التربوية المناسبة لضمان سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب، مشدداً على دور الجميع في تحقيق هذه الأهداف.