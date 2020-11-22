وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يلتقي السفير الألماني لدى ليبيا

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الأحد، سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا، ومسؤولة الملف الانساني والهجرة بالسفارة اوليركا بوزمان، وبحضور رئيس قسم متابعة المنظمات بمكتب الوكيل عقيد سفيان الزرقاني.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان وزارة الداخلية في طرابلس، مناقشة أهم المعوقات والإشكاليات التي تُواجه الدولة الليبية في ملف الهجرة غير الشرعية وكيفية التعاون مع الجانب الألماني في تقديم يد العون والمساعدة.

وأوضح الوكيل أن الدولة الليبية تُحاول جاهدة أن تُقدم كل التسهيلات والخدمات للمهاجر إلا أن الدول المانحة للمساعدات تتعامل مع المنظمات العاملة في ليبيا، وأن هذه المساعدات لا تصل بشكل سليم وكامل إلى المهاجرين، مطالباً الجهات المانحة التعامل مباشرة مع الدولة الليبية فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية حتى تضمن وصولها إلى مستحقيها.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية عن السفير الألماني تأكيده، رغبته في التواصل مع وزارة الداخلية بشكل شبه دائم عبر فريق عمل يشكل بالخصوص لتقييم الوضع العام لملف الهجرة وكيفية العمل المشترك للمساعدة في هذا الملف.

وأضاف السفير أن هذا العمل المشترك من شأنه أن يسمح بوضع الإستراتيجيات لحلحلة أهم معوقات في هذا الملف الشائك.

وخلُص الاجتماع بالتأكيد على إعادة اللقاءات وتشكيل فريق عمل مشترك في أقرب وقت لتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة في هذا الملف.