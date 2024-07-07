ولي العهد السعودي يرسل برقية تهنئة للرئيس الإيراني

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مسعود بزشكيان بانتخابه رئيسا لإيران.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جاء في برقية التهنئة التي بعث بها الملك سلمان بن عبد العزيز:” بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس إيران المنتخب مسعود بزشكيان، جاء فيها: “”يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق، مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة”.

هذا وكانت الداخلية الايرانية، أعلنت فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.