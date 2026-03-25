«ون بلس» تكشف عن هاتفها الجديد.. مواصفات وتقنيات متطورة

أعلنت شركة OnePlus عن إطلاق هاتفها الجديد، المزود بتقنيات ومواصفات متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين في التصوير والأداء والتجربة الترفيهية.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (150.6/71.8/8.4) ملم، ووزنه 194 غرامًا، مع دعم شريحتي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وشاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.32 بوصة، بدقة عرض (1216/2460) بيكسل، وتردد 165 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1800 nits وكثافة تقارب 460 بيكسل لكل إنش. كما تدعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، وتغطيها طبقة Crystal Shield Glass لحماية مثالية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-16 مع واجهات OxygenOS 16، ويستند إلى معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، مع ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 265 غيغابايت و1 تيرابايت.

وتميز الهاتف بكاميرا رئيسية مزدوجة العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.

وبطاريته بسعة 7500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 100 واط، والشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 50 واط، ما يوفر تجربة استخدام طويلة الأمد دون انقطاع.



