«وهيبة» يتفقد ملعب طرابلس الدولي

قام مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، مساء السبت، بجولة ميدانية داخل المدينة الرياضية بطرابلس، رافقه خلالها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، وعدد من ضباط المديرية ومندوبين عن الأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الاستعدادات الأمنية الجارية لتأمين المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي طرابلس ونهضة بركان المغربي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام مساء الأحد على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

واطمأن مدير الأمن على جاهزية الترتيبات الأمنية، وانتشار عناصر الأجهزة الأمنية داخل محيط الملعب وداخله لضمان انسيابية الدخول والخروج وسلامة الجماهير.

ووصلت مساء الجمعة بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى العاصمة طرابلس، تمهيداً لمواجهة الأهلي طرابلس يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحمل طابع الإثارة وتحدي البحث عن بطاقة العبور إلى دور المجموعات.

وحظيت البعثة المغربية باستقبال جيد في مطار معيتيقة، قبل أن تتوجه مباشرة إلى مقر الإقامة للدخول في أجواء التركيز الكامل.

الفريق البركاني جاء بصفوف مكتملة تقريباً، يتقدمها الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني الذي يأمل في وضع قدم أولى في الدور المقبل من قلب العاصمة الليبية، بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام بيراميدز المصري.

الفريق سيخوض حصته التدريبية الرئيسية مساء السبت على أرضية ملعب طرابلس الدولي الذي سيحتضن اللقاء، مع توقع زحف جماهيري أهلاوي يدعم الفريق الليبي بقوة في واحدة من أهم محطاته القارية هذا الموسم.

تطلعات الفريقين

الأهلي طرابلس يدخل المباراة بطموح كبير لاقتناص نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب في المغرب، خاصة مع العمل الذي يقوم به المدرب المصري حسام البدري الذي وضع كل أوراقه الفنية لتحقيق بداية ناجحة في المشوار الأفريقي.

في المقابل، يسعى نهضة بركان لمواصلة حضوره القاري القوي، واستعادة الثقة بعد تذبذب النتائج محلياً في الأسابيع الماضية.

تحكيم مصري ومنافسة قوية

أسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم أمين عمر، في خطوة تعزز حياد المواجهة التي تُعد من أبرز مباريات الدور الحالي نظراً لاسم وقيمة الفريقين.

المباراة تنطلق الأحد عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت طرابلس، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لما ستؤول إليه نتيجة الذهاب قبل السفر إلى المغرب لإجراء الإياب الأسبوع التالي.

ما ينتظره الجمهور

الجمهور الليبي يعول كثيراً على لاعبي الأهلي طرابلس لإعادة الفريق إلى الأمجاد القارية، بينما يطمح الفريق البركاني لاقتناص أفضلية تُسهل عليه مهمة الإياب أمام أنصاره.

العيون تترقب، والمستطيل الأخضر على موعد مع مواجهة عربية خالصة، عنوانها المنافسة والتحدي وكتابة خطوة جديدة في طريق الحلم الإفريقي.