ويستمر مسلسل القتل والدمار

شهدت العاصمة حلقة أخرى من حلقات مسلسل طويل عنوانه “القتل والدمار” ظل يرافقنا منذ 2011م وفي كل حلقة نفقد من أبنائنا العشرات من القتلى ويصاب المئات ونخسر مئات الملايين من الدينارات.

في كل حلقة يتمترس من اغتصب الحكم بقوة المال والسلاح وراء المدنيين الذين يحصدهم رصاص الميليشيات بلا رحمة ولا شفقة.

في كل حلقة يزداد الشعب المكلوم جرحا داميا وتتراقص الكلاب المسعورة على أشلاء من ماتوا فرحا بنصر الوهم.

في نهاية كل حلقة يتبادل السكارى من الطرفين كؤوسا مزاجها دم ورزق الليبيين في حفلة الضحك والاستهتار.

في نهاية كل حلقة يخرج علينا الواهمون يعلنون انتصارهم على عدوهم وهو ليس إلا الشعب المهزوم.

مؤسف ومحزن جدا إننا عاجزون ولا نملك إلا التحوقيل.. أو الدعاء بنكهة التمني المستحيل!

ما يؤلمني أكثر أنها ليست الحلقة الأخيرة وأن المسلسل طويل طويل.