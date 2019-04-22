الرئيسية | فيديو يان حكماء وأعيان ومشايخ المنطقة الغربية والوسطى وطرابلس حول مشاركة أبناء ترهونة في الإعتداء على العاصمة عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أبريل 2019 - 19:00 حجم الخط طباعة كلمات مفتاحية: ترهونة حرب طرابلس حقتر طرابلس فيديو اقرأ أيضاخلال لقائهم في مدينة زوارة.. حكماء وأعيان المنطقة الغربية يرفضون العودة إلى الدكتاتوريةحكماء وأعيان المنطقة الغربية يُعلنون تأييدهم لـ«عملية بركان الغضب»فياضانات تجتاح العاصمة الأردنية عمّانتوافد القوات التابعة للمجلس العسكري مصراتة على العاصمة طرابلس
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