«يجب مقاومة الضغوط ولا نتحول لتابعين لأمريكا».. رسالة «ماكرون» إلى أوروبا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه على أوروبا تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، وأن تقاوم الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابعة للولايات المتحدة.

وأوضح ماكرون عقب عودته من الصين في رحلة استغرقت 3 أيام، ذكر أنّه على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، ويجب ألا تنجر إلى مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان.

وأردف ماكرون قائلا: «السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه، هو هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان»، ليجيب سريعا بالنفي، محذرا من أن يتحول الأوروبيون إلى تابعين للسياسة الأميركية في هذا الملف.

ويرى ماكرون أن على دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الدولار الأميركي خارج الحدود الإقليمية، مؤكدا على نظرية الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح قوة عظمى ثالثة.