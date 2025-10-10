يديعوت أحرونوت: إسرائيل ترفض الإفراج عن 6 قادة فلسطينيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل في قطاع غزة، مؤكداً أن تركيا ستظل “صخرة في وجه الظالمين”.

وجاء ذلك خلال افتتاح مشاريع تنموية في مدينة ريزا، مشيراً إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها أنقرة لتحقيق الاتفاقية، والتي شملت لقاءات في نيويورك وواشنطن، وإرسال رئيس الاستخبارات إلى قطر ومصر، وتكليف وزير الخارجية بزيارات لدول عدة.

وتعهد أردوغان بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بالكامل، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش والمشاركة في إعادة إعمار غزة، محذراً من “السجل الأسود لإسرائيل في خرق الاتفاقيات”.

كما وجه انتقاداً للمعارضة التركية متهمة إياها بتشويه سمعة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا ستنضم إلى مجموعة العمل الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاق غزة، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر، وستناقش المجموعة القضايا مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعمل كوسيط لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

إلى ذلك، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن إسرائيل ترفض الإفراج عن 6 قادة فلسطينيين بارزين، رغم أن حركة “حماس” طالبت بالإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى الجديدة، وهؤلاء القادة يُعتبرون “الأوراق الرابحة” للفلسطينيين، وتفرض عليهم إسرائيل “الفيتو الكبير” أي الرفض التام لأي مطلب يتعلق بإطلاق سراحهم.

والقادة هم:

مروان البرغوثي: قيادي في حركة “فتح” ومحكوم بخمسة أحكام مؤبدة، يُعتبر خليفة محتمل للرئيس محمود عباس، متهم بقيادة كتائب شهداء الأقصى خلال الانتفاضة الثانية.

أحمد سعدات: الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معتقل منذ 2006 ومحكوم بالسجن 30 عامًا، متهم باغتيال وزير إسرائيلي.

عباس السيد: قائد كتائب القسام في طولكرم، متهم بتنفيذ هجوم فندق “بارك” الذي أسفر عن مقتل 35 إسرائيليًا، محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة.

إبراهيم حامد: “العقل العسكري لحماس في الضفة”، متهم بقيادة هجمات كبرى وقتل 46 إسرائيليًا، محكوم بالسجن المؤبد 54 مرة.

عبد الله البرغوثي: “مهندس المقاومة” وخبير متفجرات بارز، مسؤول عن عشرات الهجمات التي أودت بحياة 66 إسرائيليًا.

حسن سلامة: من مؤسسي كتائب القسام، متهم بهجمات كبيرة، ومحكوم بالسجن المؤبد 46 مرة.

رغم هذه المطالب الفلسطينية، لا تزال إسرائيل متمسكة بعدم الإفراج عن هؤلاء القادة في صفقة التبادل، معتبرة أن إطلاق سراحهم يشكل خطراً أمنياً كبيراً.

مبعوثا ترامب يبقيان في إسرائيل لضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام مع “حماس”

نقلت مجلة “بوليتيكو” عن مصدر أمريكي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يغادرا إسرائيل حتى يتم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السلام مع حركة “حماس”.

وكان ويتكوف وكوشنر قد وصلا في وقت سابق إلى القدس، حيث التقيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويقيمان في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لمراقبة تطبيق بنود الاتفاق ميدانيًا وضمان الالتزام بتنفيذه.

وقال المصدر الأمريكي إن واشنطن تدرك وجود العديد من السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تعثر تنفيذ الاتفاق، ولذلك تسعى للحفاظ على وجود مبعوثيها في إسرائيل لتسهيل مناقشة أي خلافات أو سوء فهم وحلها بسرعة.

إسرائيل تبدأ 72 ساعة لإطلاق سراح الأسرى والرهائن الفلسطينيين بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بدء فترة 72 ساعة ستنتهي بإطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس” في قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الجيش إلى أن الحرب في غزة لم تنته بعد، مع وجود تحديات كبيرة، مؤكدًا أن نحو 20 ألف جندي أصيبوا خلال المعارك.

وأضاف الجيش أنه هزم حركة “حماس” عسكريًا وسياسيًا، وأن استمرار سيطرة الحركة على القطاع أمر غير مقبول.

في السياق نفسه، أعلنت إيطاليا استئناف بعثة الاتحاد الأوروبي على معبر رفح بين غزة ومصر، مع إعادة فتح المعبر للمشاة اعتبارًا من 14 أكتوبر، بهدف تأمين وجود طرف ثالث محايد ومراقبة حركة الدخول والخروج.

وسيتم تنسيق مرور نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يوميًا عبر معابر أخرى، مع السماح بمرور الحالات الطبية الطارئة وأفراد آخرين بحسب الاتفاق مع الأطراف.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين من الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألف آخرين، إضافة إلى دمار واسع في قطاع غزة وتكاليف مالية أولية تُقدر بـ70 مليار دولار.