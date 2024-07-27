«يد مصر» تهزم المجر فى افتتاح «أوليمبياد باريس»

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزه الأول في دورة باريس الأوليمبية 2024، وهزم منتخب المجر بنتيجة 35 -32 في المباراة التي أقيمت بصالة أرينا جنوب باريس في الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والأرجنتين.

الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر 19-15، بعد سيطرة شبه كاملة للفراعنة وفي بداية الشوط الثاني سجل منتخب المجر هدفين متتاليين لتصبح النتيجة 19 – 17.

وقبل النهاية بدقيقة ونصف تقلص الفارق إلى هدف واحد 32–31 لكن الفراعنة نجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بفارق ثلاثة أهداف 35–32.

ويشارك في منافسات كرة اليد بدورة باريس الأوليمبية 2024، 12 منتخبا تم تقسيمها إلى مجموعتين ضمت الأولى منتخبات إسبانيا ألمانيا والسويد وكرواتيا واليابان وسلوفينيا وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وفرنسا والدنمارك والمجر والنرويج والأرجنتين.