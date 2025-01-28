يرأسه «بوغدانوف».. وفد روسي رفيع يصل دمشق

وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية وفد رفيع من وزارة الخارجية الروسية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ومن المقرر أن يجري الوفد الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف مباحثات مع رئيس الادارة العسكرية السورية أحمد الشرع ويلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقال ميخائيل بوغدانوف في تصريح خاص لموفد آرتي العربية المرافق للوفد الى دمشق “إن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات التاريخية بين روسيا الاتحادية وسوريا وفق قاعدة المصالح المشتركة”، مشددا على أن “روسيا حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية وتحقيق الوفاق والسلم الاجتماعي في البلاد”.