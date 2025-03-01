يشعر بالراحة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ«البابا فرانسيس»

بعد انتكاسة على مدار أسبوعين من الالتهاب الرئوي المزدوج، أعلن الفاتيكان، إن “البابا فرانسيس” يشعر بالراحة.



وقال الأطباء: “تعين على الأطباء وضع البابا على جهاز تنفس صناعي مع قناع على الأنف، بعد نوبة سعال قوية، وتقييم كيفية تأثير ذلك على الحالة السريرية العامة للبابا فرانسيس سيستغرق يوما أو يومين، وما زال تشخيص حالته يشير لتوخي الحذر، مما يعني أنه لم يتجاوز مرحلة الخطر”، وقال الفاتيكان: “مر الليل بهدوء، والبابا يستريح”.

وكان الفاتيكان ذكر الجمعة، أن “البابا فرانسيس عاني انتكاسة في المستشفى”، وبحسب نشرة طبية صدرت مساء الجمعة، أصيب البابا (88 عاما) بتشنج في الشعب الهوائية ناجم عن عدوى بكتيرية بسبب تسرب مواد أخرى إلى الرئتين أثناء التنفس، مما تطلب تزويده بالأكسجين عبر قناع على الأنف”.

يشار إلى أن “البابا فرانسيس”، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، يرقد في مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية روما منذ نحو أسبوعين، ويعاني التهابا رئويا في كلتا الرئتين”.