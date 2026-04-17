«يكفي يعني يكفي».. ترامب: إسرائيل ممنوعة من قصف لبنان بعد الآن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تقصف لبنان بعد الآن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة فرضت حظرًا مباشرًا على تل أبيب يمنعها من تنفيذ أي ضربات على الأراضي اللبنانية، في إطار ترتيبات تهدئة جديدة مرتبطة بالوضع في لبنان.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة، إن “الولايات المتحدة تحظر على إسرائيل قصف لبنان.. ويكفي يعني يكفي”، مضيفًا أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل منفصل مع لبنان، مشيرًا إلى أن معالجة ملف حزب الله سيتم “بالطريقة المناسبة”، مع التأكيد على أن هذا المسار لا يرتبط بأي اتفاق مع إيران، قائلاً إن “الصفقة مع إيران لا تتعلق بأي حال من الأحوال بلبنان”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام، عقب إعلان ترامب عن التوصل إلى هدنة مؤقتة قال إنها تمهد لمسار أوسع نحو “سلام شامل” بين الطرفين.

ورحبت وزارة الخارجية الروسية بالهدنة، حيث قالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا إن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة عشرة أيام، معربة عن أملها في الالتزام الصارم به، مؤكدة أن ذلك يساهم في خفض التصعيد وتحسين الوضع الإنساني.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا ترى أن التخلي عن القوة والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي، بما يشمل تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في لبنان.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تأمل في أن تتمكن إسرائيل ولبنان من التوصل إلى اتفاق يمنع تجدد الاشتباكات العسكرية.

في المقابل، انتقدت كتلة الوفاء للمقاومة التي تمثل حزب الله ما وصفته بخضوع السلطة اللبنانية لإملاءات أمريكية، معتبرة أن التفاوض المباشر مع إسرائيل يزج بالبلاد في مرحلة “شديدة الخطورة”.

وحذرت الكتلة من أن ربط وقف إطلاق النار بمهلة زمنية محددة تمتد لعشرة أيام يمثل نوعًا من “الابتزاز السياسي”، مؤكدة أن التضحيات التي قدمها اللبنانيون ستبقى أساس الحفاظ على السيادة الوطنية.

كما شددت على أن أي وقف إطلاق نار يجب أن يشمل وقفًا كاملاً للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا من الأراضي اللبنانية، معتبرة أن أي صيغة لا تحقق هذه الشروط تبقى غير مكتملة.

ميدانيًا، أفادت مراسلة ميدانية بسقوط قتيل جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان، في حادث وصف بأنه خرق لوقف إطلاق النار.

وفي تطور ميداني آخر، أصيب ستة جنود إسرائيليين خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، بينهم إصابتان خطيرتان، بينما وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة إلى متوسطة.

سياسيًا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العمليات في لبنان لم تنتهِ، مؤكدًا أن حزب الله “لم يعد إلا ظلًا لما كان عليه في عهد حسن نصر الله”، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار جاء “مؤقتًا” وبطلب أمريكي مباشر.

وأضاف أن إسرائيل حققت ما وصفه بإنجازات كبيرة في الشمال، بما في ذلك تقليص قدرات حزب الله الصاروخية، وتدمير جزء كبير من الترسانة، وإنشاء منطقة أمنية على طول الحدود الشمالية.

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في مواقع جنوب لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، محذرًا من أن استئناف العمليات العسكرية يظل خيارًا قائمًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القصف الإسرائيلي منذ 2 مارس وحتى 16 أبريل بلغت 2294 قتيلًا و7544 جريحًا، من بينهم 100 من المسعفين و233 جريحًا من الطواقم الطبية، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال غير نهائية بسبب استمرار عمليات انتشال الضحايا.

ويأتي هذا التطور في ظل حراك دبلوماسي مكثف، خاصة في واشنطن وأنطاليا، حيث شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي لقاءات متعددة بين مسؤولين دوليين بهدف تثبيت التهدئة وفتح مسارات سياسية جديدة في المنطقة.