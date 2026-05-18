يهدد عمالقة أندرويد.. هاتف جديد من «فيفو» بمواصفات رائدة

بدأت شركة vivo بالترويج لهاتفها الجديد iQOO 15T الذي يأتي بمواصفات متقدمة تجعله منافساً بارزاً ضمن فئة هواتف أندرويد الرائدة في السوق الحالية، مع تركيز واضح على الأداء العالي وقدرات التصوير والشاشة.

وجاء الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع أبعاد تبلغ 163.4/76.7/8.3 ملم ووزن يصل إلى 216 غراماً، ما يعكس تصميمًا يجمع بين المتانة والعملية.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة، بدقة عرض 1260/2800 بيكسل، مع تردد 144 هيرتز وكثافة تقارب 450 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى دعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، ما يوفر تجربة مشاهدة محسّنة للصور ومقاطع الفيديو.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، إلى جانب معالج MediaTek Dimensity 9500 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12.

كما يتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 200 + 50 ميغابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ما يعزز قدراته في التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، ما يمنح المستخدمين قدرة تشغيل طويلة مع وقت شحن منخفض.

ويدعم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وتقنية NFC، إضافة إلى ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

ويأتي إطلاق iQOO 15T في وقت تشهد فيه سوق الهواتف الذكية منافسة قوية بين الشركات الكبرى، خصوصاً في فئة الأجهزة الرائدة التي تركز على الأداء العالي والكاميرات المتقدمة والبطاريات الكبيرة.

هذا وتسعى vivo من خلال سلسلة iQOO إلى تعزيز حضورها في فئة الهواتف الموجهة للأداء العالي، في ظل توجه متزايد نحو معالجات أكثر كفاءة وشاشات ذات تردد مرتفع وبطاريات أكبر سعياً لتلبية احتياجات المستخدمين في الألعاب والتصوير والاستخدام المكثف.