يوافق الجمعة الأخيرة في رمضان.. مئات الفلسطينيين يحيون «يوم القدس العالمي»

شارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، في مسيرة بمناسبة ذكرى ما يعرف بـ«يوم القدس العالمي» الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كل عام.

ورفعت في المسيرة التي دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي، وجابت شوارع بمدينة غزة، صور لقبة الصخرة والمسجد الأقصى وشهداء فلسطينيين قتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين ردد المشاركون هتافات داعمة للأقصى ومدينة القدس المحتلة، رافعين لافتات كتب على بعضها القدس هي المحور، و لبيك يا قدس.

ويوم «القدس العالمي»، هو يوم دعا إلى الاحتفال به المرشد الإيراني الراحل الإمام الخميني، عام 1979 وحدده بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان، كل عام.

وعلى هامش المسيرة، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إنّه في يوم القدس العالمي نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية والإسلامية.

وأوضح البطاش أنّهم يرفضون كل مشاريع التسوية السياسية التي تعترف بالعدو وشرعيته على أرض فلسطين، مؤكدا التمسك بخيار البندقية وخيار المقاومة وكل ما من شأنه تعزيز مكونات الأمة وترابطها.

ولفت البطش إلى أنّ القدس وفلسطين أرض عربية إسلامية لا تقبل القسمة مع العدو والطريق لتحريرها بالمقاومة والبندقية، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى رفع الحصار الظالم عن غزة، ودعم المقاومة الفلسطينية في كل ساحات الوطن.

ومنذ عام 2007، تفرض قوات الاحتلال حصارا على سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.