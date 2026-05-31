يوتيوب تشعل المنافسة.. إطلاق أدوات «ذكاء اصطناعي» ثورية

أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق مجموعة جديدة من الخصائص المتقدمة المخصصة للبودكاست ضمن خدمة يوتيوب بريميوم، في خطوة تعكس توجه المنصة نحو تعزيز تجربة الاستماع ورفع مستوى المنافسة في سوق المحتوى الصوتي المتنامي.

وتشمل التحديثات الجديدة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين، إلى جانب ميزات جديدة تهدف إلى جعل تجربة الاستماع أكثر سلاسة وذكاءً وتفاعلاً مع طبيعة المحتوى.

ومن أبرز هذه الخصائص، ميزة “السرعة التلقائية” التي تقوم بضبط سرعة التشغيل بشكل ذكي أثناء الاستماع، بحيث تتكيف مع اختلاف أسلوب المتحدثين ونبرة الصوت، ما يضمن تجربة أكثر توازنًا دون الحاجة إلى تعديل يدوي مستمر.

كما أتاحت يوتيوب وضعًا جديدًا تحت اسم “الاستماع أثناء الحركة”، وهو مصمم خصيصًا للمستخدمين أثناء التنقل، سواء أثناء المشي أو الجري أو القيادة، حيث يوفر أدوات تحكم مبسطة وسريعة تتيح التنقل بين المقاطع والتحكم بالتشغيل بسهولة أكبر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي يوتيوب، المملوكة لشركة غوغل، إلى تعزيز حضورها في سوق البودكاست، ومنافسة منصات بارزة مثل سبوتيفاي وآبل بودكاست، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على المحتوى الصوتي كوسيلة رئيسية للاستهلاك الرقمي.

كما تعمل المنصة على تطوير تجربة التوصيات بشكل أكثر تخصيصًا، حيث يمكن للمستخدمين عبر ميزة “أطلب الموسيقى” الحصول على محتوى مقترح يعتمد على اهتماماتهم وحالتهم المزاجية وأنماط الاستماع السابقة، بما في ذلك البودكاست والموسيقى وقوائم التشغيل.

وأكدت يوتيوب أن ميزتي “السرعة التلقائية” و”وضع الاستماع أثناء الحركة” متاحتان حاليًا لمشتركي بريميوم عبر أجهزة أندرويد، على أن يتم طرحهما لاحقًا لمستخدمي نظام iOS خلال الأشهر المقبلة، في إطار خطة توسع تدريجية للتحديثات الجديدة.

وتعكس هذه التحديثات تحولًا واضحًا في استراتيجية يوتيوب نحو دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة المستخدم اليومية، بما يجعل المنصة أقرب إلى نظام استماع ذكي متكامل وليس مجرد منصة فيديو تقليدية.