يوم تاريخي في واشنطن.. قمة سلام تنهي عقوداً من الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه سيستضيف في البيت الأبيض، الجمعة، قمة سلام تاريخية تجمع بين رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك لتوقيع معاهدة تنهي النزاع المستمر منذ عقود بين البلدين.

وذكر ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” أن القمة ستشهد توقيع اتفاق سلام رسمي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان تهدف إلى تعزيز فرص اقتصادية مشتركة وفتح آفاق جديدة في منطقة القوقاز الجنوبي.

ويأتي هذا التطور بعد سنوات من النزاعات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني قره باغ، والتي شهدت مواجهات عدة كان آخرها هجوم أذربيجاني في سبتمبر 2023 أدى إلى تهجير أكثر من 100 ألف أرمني.

وأفادت شبكة “سي بي إس” بأن الاتفاق سيتضمن منح الولايات المتحدة حقوق تطوير ممر يمتد 43 كيلومتراً في الأراضي الأرمينية تحت اسم “مسار ترامب للسلام والازدهار الدولي”.

وكانت يريفان قد أعلنت الأربعاء عن زيارة رئيس وزرائها واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مؤكدة عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وعلييف لدعم السلام والازدهار في المنطقة.

ويعد هذا الحدث تتويجاً لسلسلة محادثات ومفاوضات، بينها لقاء سابق في يوليو في أبوظبي، سعياً لتحقيق سلام دائم بين الطرفين.

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن الصراع بين البلدين أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، وأن جهوده الدبلوماسية هي ثمرة تواصل مستمر مع الطرفين، معرباً عن فخره بالزعيمين لشجاعتهما في اتخاذ خطوة السلام.

وختم ترامب منشوره قائلاً إن يوم الجمعة سيكون “يوماً تاريخياً لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم”.

يذكر أن ترامب لطالما ربط جهوده السلمية العالمية بحق أحقية حصوله على جائزة نوبل للسلام.