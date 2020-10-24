‏الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، دخول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحجر الصحي الطوعي، بناء على توصيات طبية.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان، بأنه بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر الجاري.

وقال الرئيس تبون: “امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بفيروس كورونا”.

وأضاف: “أطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية، وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء”.