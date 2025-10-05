10 ملايين برميل سنوياً.. الهند تزيد وارداتها من النفط الإيراني

أفاد رضا سبهوند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، أن الهند سارعت لتقديم طلب شراء النفط من إيران عقب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية المعروفة باسم “سناب باك” أو “آلية الزناد”، ما يعكس استمرار الطلب الهندي على النفط الإيراني رغم الضغوط الخارجية.

وقدر سبهوند حجم الطلب الجديد بحوالي 10 ملايين برميل سنويًا، رغم أنه لم يتم تحديد الرقم بدقة بعد. وأوضح أن بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة الهندية أظهرت أن نيودلهي استوردت قبل أسبوع شحنة نفط خام من إيران بقيمة 111 مليون دولار، مؤكدة استمرار التدفقات النفطية بين البلدين.

وأضاف المسؤول الإيراني أن إجمالي مشتريات الهند من المشتقات النفطية الإيرانية منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو 2025 بلغ نحو 94 مليون دولار، ما يعكس استراتيجية نيودلهي في تنويع مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد على سوق النفط العالمية المتقلبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران ضغوطًا دولية متزايدة نتيجة إعادة فرض العقوبات، فيما تسعى الهند إلى ضمان إمداداتها النفطية بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران.