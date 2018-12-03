100 سويدي في صفوف تنظيم داعش الإرهابي

وأوضحت سلطة الاستخبارات أن الباقين يصرون على القتال حتى النهاية، أو الانتقال لمناطق حرب أخرى للقتال فيها.

ولا تزال حقيقة مكان وجود هؤلاء السويديين وطريقة حياتهم ضمن داعش، مجهولةً، بعد أن توقع جهاز الاستخبارات عودتهم إلى بلادهم بمجرد انهيار التنظيم، وهو ما لم يتحقق.

ونقلت الإذاعة السويدية اليوم الإثنين، عن جهاز الاستخبارات أنه يرجح وجود سببين وراء بقاء أعضاء داعش هناك: الأول هو صعوبة العودة إلى السويد، في ظل احتمال وجودهم منعزلين في جيوب متناثرة في الصحراء.