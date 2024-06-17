11 دولة ترفض التوقيع على بيان مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

رفضت 11 دولة مشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، “التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر”.

ووفق وكالة رويترز، “حظي البيان الختامي للمؤتمر في “بورغنستوك”، بدعم 80 دولة من أصل 91 دولة شاركت في المنتدى”.

ووفق الوكالة، “شملت قائمة الممتنعين عن التوقيع على البيان: أرمينيا والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وليبيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة”.

هذا وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

وتضمن البيان الختامي مجموعة من النقاط منها، “إطلاق سراح جميع أسرى الحرب الذين تم أسرهم خلال الصراع في أوكرانيا، وتشغيل محطة زابوروجيه للطاقة النووية والمرافق النووية بشكل آمن ومحمي تحت السيطرة الأوكرانية”.

كما جاء في البيان: “لا ينبغي استخدام الأمن الغذائي بأي شكل من الأشكال للأغراض العسكرية، والهجمات على السفن والموانئ غير مقبولة، ويجب أن يستند السلام إلى القانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، كما يجب إعادة جميع الأطفال والمدنيين إلى أوكرانيا”، وفق البيان.