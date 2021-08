120 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي، بأن 120 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

Watch | Under the protection of Israeli occupation forces, colonial settlers broke into the courtyards of Al-Aqsa Mosque in the occupied Jerusalem and performed talmudic rituals, this morning.#FreePalestine#SaveAqsa pic.twitter.com/2KvLasFfIO

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 22, 2021