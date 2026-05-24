17 حزباً يدخلون المعركة.. قبرص تنتخب برلماناً جديداً

تتوجه أنظار الناخبين في قبرص اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، حيث تُجرى انتخابات برلمانية جديدة وسط منافسة سياسية محتدمة بين أبرز التيارات الحزبية، في مشهد يعكس حالة ترقب واسعة داخل الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تنافس قوي بين تجمع الديمقراطيين المحافظين والحزب التقدمي، في سباق انتخابي يضم 17 حزباً يتنافسون على أصوات نحو 569 ألف ناخب مؤهل، ما يعكس تنوعاً سياسياً لافتاً داخل الساحة القبرصية.

ورغم سخونة المنافسة، لا يُتوقع أن تُحدث نتائج هذه الانتخابات تحولاً مباشراً في مسار السياسات العامة، نظراً إلى أن السلطة التنفيذية في قبرص تتركز بيد رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب، فيما يقتصر دور البرلمان على الرقابة والتشريع.

ويكتسب هذا الاستحقاق أهمية سياسية بوصفه مؤشراً مبكراً على اتجاهات الرأي العام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، والتي يحق للرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الترشح فيها مجدداً، وهو الذي يتولى منصبه منذ عام 2023 ويقود الحكومة عبر صلاحيات تنفيذية واسعة.

ومن المقرر أن تُفتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت غرينتش)، وتستمر حتى السادسة مساءً، على أن تُعلن النتائج الأولية عقب انتهاء عملية التصويت مباشرة، بينما تُنشر النتائج الرسمية الأولية عند نحو الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

هذا وتأتي هذه الانتخابات في ظل نظام سياسي رئاسي يمنح البرلمان دوراً رقابياً أساسياً، ما يجعل نتائجها مؤشراً سياسياً أكثر من كونها تغييراً مباشراً في السلطة التنفيذية، لكنها تبقى اختباراً مهماً لميزان القوى الحزبية قبل الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.