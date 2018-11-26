وأضافت في حديثها أن جريمة القتل التي حدثت بالفيلم يتم سرد أحداثها بشكل مختلف في العمل، وأن المخرج خالد الحجر، اعتمد على الإثارة والتشويق في آن واحد، وهو ما ساهم في خروج الفيلم بصورة مغايرة ومدهشة.

وتابعت أنها سعيدة بحضور النجوم الكبار لعرض الفيلم، وكذلك ردود الفعل التي تبعت عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الأحد 25نوفمبر/ تشرين الثاني، وأنها تستعد خلال الفترة المقبلة للتركيز في أعمال كبيرة، بعد ما حققته في فيلم “جريمة الإيموبيليا“.

وأشادت ياسمين بمستوى التنظيم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وكذلك بالأفلام المشاركة في الدورة الحالية.

يشارك في بطولة العمل هاني عادل وناهد السباعي، ودعاء طعيمة ويوسف إسماعيل ولطيفة فهمي وطارق عبدالعزيز، وياسمين الهواري، من تأليف وإخراج خالد الحجر.

وتدور أحداث العمل داخل عمارة “الإيموبيليا” الشهيرة التي تم بناؤها نهاية ثلاثينيات القرن الماضي في منطقة وسط القاهرة، وسكنها العديد من المشاهير ونجوم الفن ، ومنهم نجيب الريحاني والموسيقارمحمد عبد الوهاب وأنور وجدي وليلى مراد، حيث تحدث جريمة قتل غريبة في العمارة، يتوالى بعدها جرائم قتل أخرى دون معرفة القاتل.