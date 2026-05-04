225 حادثاً مميتاً.. أرقام صادمة لـ«حوادث السير» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، إحصائيات الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، وذلك ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2026، تحت شعار تمهل نحن بانتظارك.

ووفقًا لما نشرته مديرية أمن طرابلس، سجلت الحوادث المرورية خلال عام 2025 عددًا من الخسائر البشرية والمادية، حيث بلغ عدد الحوادث التي أسفرت عن وفيات 225 حادثًا نتج عنها 251 حالة وفاة.

كما سُجلت 375 حادثة إصابة بليغة أسفرت عن 492 مصابًا، إلى جانب 320 حادثة بإصابات بسيطة بلغ عدد المصابين فيها 624 شخصًا، فيما وصلت الحوادث التي خلفت أضرارًا مادية إلى 708 حوادث.

أما خلال الربع الأول من عام 2026، أظهرت الإحصائيات تسجيل 50 حادثًا مميتًا أسفر عن 55 حالة وفاة، إضافة إلى 143 حادثة بإصابات بليغة نتج عنها 188 مصابًا.

وسُجلت أيضًا 104 حوادث بإصابات بسيطة بعدد 206 مصابين، في حين بلغت الحوادث ذات الأضرار المادية 282 حادثًا.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن نشر هذه الإحصائيات يأتي في إطار تعزيز الوعي المروري، والحد من الحوادث التي تشهدها الطرق، خاصة مع تزايد الكثافة المرورية في المدن الليبية.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات التي تسهم في حماية الأرواح، أبرزها عدم التجاوز من الجهة اليمنى، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات، وترك مسافة آمنة بين المركبات، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمشاة.

كما شددت على ضرورة تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء حزام الأمان، لما لذلك من دور مباشر في تقليل نسبة الإصابات والخسائر الناتجة عن الحوادث.