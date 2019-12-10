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إنفجار يهز وسط مدينة الزاوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 ديسمبر 2019 - 10:36
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إنفجار وسط مدينة الزاوية[ الهلال اليوم]
أعلنت مديرية أمن الزاوية ، صباح اليوم  الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الزاوية، غربي العاصمة طرابلس.

ووصفت المديرية، الانفجار الذي هزّ وسط المدينة، بالعنيف، موضحة أنه ناجم عن سيارة مفخخة، في شارع القرضابية، بالقرب من مسجد بن رمضان.

وأوضحت إن الانفجار خلّف أضارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، كما عبرت عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، التي تسعى مُنفّذيها لزعزعة أمن المدينة.

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وبثّت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك، مقطع فيديو، الساعة الواحدة صباحا، أمام مقر المديرية، موضحة من خلاله، أن الأوضاع الأمنية مستقرة

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن .

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