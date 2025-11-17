25 دولة تستأنف عملها الدبلوماسي في طرابلس

انعكاساً للاستقرار الذي عملت حكومة الوحدة الوطنية على فرضه داخل ليبيا، استأنفت أكثر من 25 دولة عملها الدبلوماسي من العاصمة طرابلس منذ استلام الحكومة زمام الأمور، فيما عززت أكثر من 24 دولة أخرى التعاون الدبلوماسي مع طرابلس.

وشملت قائمة الدول التي أعادت نشاطها الدبلوماسي منذ 2021 كل من تونس، مصر، هولندا، العراق، المملكة المتحدة، قطر، اليونان، المجر، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، إندونيسيا، موريتانيا، صربيا، الكونغو برازافيل، المغرب، الهند، اليابان، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، روسيا، إيران، سوريا، والصين، إلى جانب بعثات الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود، وفق منصة حكومتنا.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الثقة الدولية المتزايدة في الحكومة الليبية وقدرتها على تعزيز الاستقرار الداخلي، وتؤكد المكانة الدبلوماسية المتنامية للعاصمة طرابلس على الساحة الدولية.