25 دولة غربية تدعو إسرائيل لإعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة

دعت 25 دولة غربية، بينها كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وبلجيكا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وتسهيل وصول المرضى إلى العلاج، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقال بيان مشترك أصدرته كندا، الاثنين: “نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف البيان: “نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة”.

وكانت وكالات إغاثة قد حذرت أواخر أغسطس من أن المساعدات الأساسية، بما فيها الأدوية، لم تصل إلى غزة منذ رفع إسرائيل الحصار جزئيا في مايو، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي في القطاع يقف على حافة الانهيار.

وتسيطر إسرائيل على جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وتؤكد أنها تسمح بدخول كميات كافية من الغذاء والإمدادات، غير أن صور الفلسطينيين الجوعى، ومن بينهم الأطفال، أثارت غضبا عالميا متصاعدا، خاصة مع تقارير عن وفاة عشرات الأطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية.

ويأتي هذا الموقف الغربي بينما يواجه القطاع حصارا خانقا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، وشردت سكان غزة بالكامل، ودفعت نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وزير الخارجية الألماني يهاجم إسرائيل في الأمم المتحدة ويدعو لاستئناف مفاوضات حل الدولتين

وجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، انتقادات حادة لإسرائيل على خلفية عملياتها في مدينة غزة والضفة الغربية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر أممي نظمته فرنسا والسعودية لدعم حل الدولتين، في نيويورك.

وقال فاديفول في كلمته، الاثنين، إن “الأشخاص في أنحاء غزة يعيشون جحيما على الأرض”، داعيا إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين، رغم أن هذا الحل “يبدو أبعد من أي وقت مضى”.

وأضاف: “هذا الصراع الممتد لعقود لا يمكن حله عبر الإرهاب والدمار والقتل. لا يمكن كسبه ولا حتى إدارته. يجب أن يُحل”.

وأكد الوزير أن ألمانيا ستواصل دعمها القوي لوجود إسرائيل وأمنها طويل الأمد، مشيرا إلى أن هذا الأمر ما زال موضع تساؤل لدى البعض.

ولم يتمكن فاديفول من استكمال خطابه بسبب انتهاء الوقت المخصص لكلمته، إذ تم قطع الميكروفون بعد مرور دقيقتين فقط.

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في هجوم بقذيفة على دبابته في مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة رائد بعد استهداف دبابته بقذيفة في مدينة غزة، في أول خسارة من هذا النوع للجيش داخل المدينة منذ بدء العملية العسكرية هناك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الضابط القتيل، شاهار نيتانيال بوزاغلو (27 عاما)، كان يقود سرية في الكتيبة 77، وأصيب جراء الهجوم قبل أن يعلن مقتله لاحقا.

وأوضحت أن قوة كبيرة من الجيش وصلت إلى موقع الاستهداف وعزلته، فيما نفذت طائرة حربية غارات على “نقاط مشبوهة” في محيط المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة برفح جنوبي قطاع غزة، بينهم قائد سرية.

وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد القتلى في صفوفه منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 إلى 911 قتيلا من الضباط والجنود، بينهم 469 جنديا سقطوا منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر من العام نفسه.

مصر تعلن استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدا التزام القاهرة بحشد التمويل اللازم لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.

وقال مدبولي، خلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول “حل الدولتين” في نيويورك، إن “مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار”.

وأضاف أن مصر “تدين بشكل كامل العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولا إلى السابقة الخطيرة المتمثلة في قصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان واستعادة الاستقرار”.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ”إعلان نيويورك” يمثل “لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة”.