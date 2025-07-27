271836 مسافراً في يوم واحد… مطار إسطنبول يسجّل أعلى حركة ركّاب منذ افتتاحه

حقق مطار إسطنبول الجديد رقمًا قياسيًا تاريخيًا باستقباله 271,836 مسافرًا يوم الجمعة، في أعلى حركة ركاب تسجل في يوم واحد منذ افتتاحه.

وأعلنت شركة “إيغا” المشغلة للمطار عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل علامة فارقة ويعكس مكانة تركيا المتقدمة عالميًا في قطاع الطيران.

وقالت الشركة في المنشور: “إن تمثيل بلدنا في الصدارة عالميًا في مجال الطيران مصدر فخر كبير لنا”.

يُذكر أن مطار إسطنبول الجديد يعد من أكبر وأحدث المطارات في العالم، ويشهد توسعات مستمرة لاستيعاب أعداد متزايدة من المسافرين.