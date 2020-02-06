3 قتلي وإصابة 179 شخصاً في كارثة الطائرة التركية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طائرة إسطنبول لـ3 قتلى و179 إصابة [انترنت]

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار “صبيحة غوكشن” بمدينة إسطنبول، لثلاث وفيات، و179 إصابة.

وفي وقت سابق الأربعاء، تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول، ما أدى لانشطارها إلى 3 أجزاء، وإصابة راكبين بداخلها.

وفي وقت سابق قال حاكم اسطنبول علي يرلي كايا إن الطائرة كانت تقل 171 راكبا وطاقما من ستة أفراد من إقليم إزمير بغرب البلاد.

وأضاف أن فرق الاستجابة الطارئة نقلت 120 شخصا إلى المستشفى وأن جهود إجلاء الركاب مستمرة.

وعرضت وسائل الإعلام التركية لقطات مصورة للطائرة أظهرت انفصال هيكلها وأيضا جزءا منها قرب الذيل.

ويتم اقتياد الركاب إلى خارج الطائرة القابعة على أرض يغطيها العشب بجانب المدرج. ويُخرج عشرات من أفراد الاستجابة الطارئة الركاب من الطائرة ويحملونهم بعيدا على محفات.

وكانت لقطات بُثت في وقت سابق أظهرت جزءا من الهيكل للخارجي للطائرة مشتعلا، وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن فرق الإطفاء أخمدت النيران.

وقالت الخطوط الجوية التركية إنها ألغت جميع رحلاتها من وإلى مطار صبيحة غوكشن يوم الأربعاء