300 حالة إنفلونزا موسمية في مستشفى بطة القروي

وصل عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في مستشفى بطة القروي بالجبل الأخضر، إلى 300 حالة مرضية أغلبها من الأطفال وكبار السن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الناطق باسم المكتب الإعلامي لمستشفى “عبد الله بودراها” قوله “إن إدارة الشؤون الطبية بالمستشفى لاحظت ازدياد حالات تردد المواطنين بالمنطقة على قسم الإسعاف بداية ديسمبر الجاري”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأعراض التي يتأثر بها المرضى تمثلت بـ(ارتفاع الحرارة، سعال قوى، وألم ومغص في المعدة)، حيث تم أخذ عينات عدة من الحالات لمعرفة أسباب هذه الأعراض، وتم التأكد من إن الإصابات جميعها ليست ناجمة عن فايروس “كورونا” بل كلها إنفلونزا موسمية.

وأكد عبد الله إن وضع المرضى مستقر حاليا بالمستشفى وتحت السيطرة، منوهاً إلى توفر كافة الأدوية والعلاج الخاص بالإنفلونزا، وإن الكادر الطبي جميعه يتابع العمل بشكل مستمر وسلس.

وكان المشفى ذكر في منشور له أمس على موقع فيسبوك أنه بعد ملاحظة إزدياد تردد الحالات المصابه بأعراض الإنفلونزا الموسميه على قسم الإسعاف بمستشفى بطة القروي ينصح المستشفى الأخوه المواطنين اإرتداء الكمامات وتجنب الإزدحام منوها بأنه تم توفير أعداد تكفي الجميع من (الكمامات).