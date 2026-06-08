300 مشجع لكل فريق يُشعلون أجواء نهائي كأس ليبيا في القاهرة

تتجه أنظار الجماهير الرياضية الليبية مساء الثلاثاء إلى إستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا، في مباراة تُعد من أبرز المحطات الكروية للموسم الحالي.

وفي خطوة من شأنها أن تضفي المزيد من الحماس على أجواء النهائي، أكد عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم علي الفايدي الموافقة رسميًا على حضور 300 مشجع لكل فريق داخل مدرجات إستاد القاهرة، بما يضمن حضورًا جماهيريًا يواكب أهمية الحدث ويمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية خلال اللقاء المرتقب.

ويأتي النهائي بعد مشوار مميز للفريقين، حيث نجح الأهلي طرابلس في بلوغ المباراة النهائية عقب تخطيه منافسه الاتحاد، فيما حجز الأهلي بنغازي مقعده في المشهد الختامي بعد تجاوزه الأخضر، ليضرب الفريقان موعدًا مع مواجهة تاريخية على لقب الكأس.

ويحمل اللقاء أهمية خاصة للطرفين؛ فالأهلي طرابلس يسعى إلى تعزيز سجله وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يتطلع الأهلي بنغازي إلى التتويج بالكأس وكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع داخل ليبيا وخارجها.

ومن المنتظر أن تشهد مدرجات إستاد القاهرة أجواءً استثنائية بحضور جماهير الفريقين، في ظل التنافس الكبير بين الناديين، حيث يأمل كل طرف أن يكون دعم أنصاره عاملًا حاسمًا في طريق التتويج بأغلى الألقاب المحلية.

وبين طموح الأهلي طرابلس ورغبة الأهلي بنغازي في اعتلاء منصة التتويج، يبقى الجمهور حاضرًا بقوة في المشهد، ليمنح نهائي كأس ليبيا نكهة خاصة تليق بمكانة الفريقين وقيمة الحدث.