بمشاركة 43 دولة.. السعودية تقود تحالفاً لتعزيز «أمن الملاحة» وحماية التجارة العالمية

أعلنت السعودية إنشاء “التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن البحري الدولي، وحماية الممرات البحرية الحيوية، ومواجهة التهديدات التي تستهدف حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها، إن التحالف الجديد يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، مرحبة بانضمام الدول الراغبة بالمشاركة وفق إجراءاتها الوطنية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع استضافته السعودية لبحث المبادرة، بمشاركة واسعة من رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، حيث ناقش المشاركون تصاعد التحديات التي تواجه الأمن البحري وسبل تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف للتعامل معها.

وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات التعاون الدولي في المجال البحري، بهدف رفع مستوى التنسيق بين الدول، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر التي تهدد خطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.

ورحبت كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال بالتوافق حول الترتيبات التأسيسية للتحالف، فيما أعلنت دول أخرى دعمها للمبادرة.

واتفقت الدول الـ14 على أن تكون السعودية دولة مؤسسة وقائدة للتحالف، إضافة إلى اعتماد المملكة مقرًا رئيسيًا دائمًا له، وإنشاء القيادة المشتركة ومركزي القيادة والسيطرة والعمليات البحرية المشتركة، إلى جانب الأمانة العامة للتحالف داخل السعودية.

وأكد التحالف أن التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري الدولي فرضت الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي لحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة العالمية، خصوصًا في المناطق البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأشار التحالف إلى أهمية حماية طرق إمدادات الطاقة والتجارة عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وهي ممرات بحرية رئيسية تربط بين الأسواق العالمية وتؤثر بشكل مباشر على حركة الشحن الدولية.

ويأتي تأسيس التحالف في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية، مع تزايد التهديدات التي تؤثر على حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة، ما دفع عددًا من الدول إلى تعزيز التعاون الدفاعي البحري لحماية المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.