50 دولة تشارك بالمهرجان السينمائي الطلابي في موسكو

بمشاركة 50 دولة، تنطلق في 14 من الشهر الجاري، فعاليات المهرجان السينمائي الطلابي الدولي بدورته 44، بمعهد فن السينما في موسكو.

وقال المنتج العام للمهرجان فيودور بوبوف: “تلقينا العام الجاري ما يزيد عن 300 طلب للمشاركة في المهرجان”.

وبحسب وكالة “تاس”، أضاف أن “برنامج المهرجان الواسع يضم مشاريع سينمائية تنتمي إلى فئات السينما المختلفة، بما فيه الرسوم المتحركة والأفلام الروائية والوثائقية”.

وبحسب الوكالة، “تولى المخرج السينمائي الصربي العالمي الكبير أمير كوستوريتسا رئاسة لجنة التحكيم التي تضمنت عضويتها كلا من المخرج الإيراني مهدي فرد قديري، ومخرجة الرسوم المتحركة والسيناريست الروسية إينا إيفلانيكوفا، والمنتج السينمائي الإيطالي باولو ماريا سبينا، وخبيرة السينما ورئيسة قسم السينما والتلفزيون في جامعة “بهجة شهير” التركية نيلاي أولوسوي”.

هذا وتستمر فعاليات المهرجان حتى 18 من الشهر الجاري.