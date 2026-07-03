61990 دولار.. تسلا تراهن على «نسخة عائلية» لإنعاش المبيعات

أطلقت شركة تسلا، نسخة جديدة ذات ستة مقاعد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “موديل واي” في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم مبيعاتها في سوق السيارات الكهربائية، بعد التراجع الذي شهده الطلب نتيجة إلغاء حافز ضريبي رئيسي كان يساهم في تعزيز الإقبال على هذا النوع من المركبات.

وأفاد موقع الشركة الرسمي أن سعر النسخة الجديدة عند الإطلاق بلغ 61990 دولارا، لتدخل بذلك شريحة جديدة من العائلات والمستخدمين الباحثين عن سيارات كهربائية أكبر حجما وأكثر مرونة من حيث الاستخدام اليومي والسفر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تسلا إلى الاعتماد على تنويع نسخ طرازاتها الحالية بدلا من إطلاق طرازات جديدة بالكامل، حيث تركز الشركة على تقديم إصدارات مختلفة من “موديل واي” وسيارتها السيدان المدمجة “موديل 3” بهدف تحفيز الطلب وتعزيز تنافسيتها في سوق يشهد ازدحاما متزايدا.

وكانت تسلا قد طرحت في وقت سابق النسخة الأطول من “موديل واي”، المعروفة باسم “موديل واي إل”، في السوق الصينية العام الماضي، وهو ما ساعد على دعم المبيعات هناك رغم شدة المنافسة من شركات محلية مثل “بي واي دي” وغيرها من المصنعين الصينيين.

وبعد نجاح التجربة نسبيا في آسيا والمحيط الهادئ، وسعت الشركة لاحقا تسويق هذا الطراز إلى أسواق أخرى، وسط توقعات بأن تسهم النسخة ذات الصفوف الثلاثة، التي يمكنها قطع نحو 520 كيلومترا بشحنة واحدة، في تعزيز الطلب داخل السوق الأميركية بعد تباطؤه.

ويأتي إطلاق الطراز الجديد في وقت أعلنت فيه تسلا عن تسجيل تسليمات قياسية خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة توقعات وول ستريت، مدفوعة بانتعاش المبيعات في أوروبا، ما أعاد بعض التفاؤل بشأن قدرة الشركة على إنهاء سلسلة التراجع في المبيعات التي استمرت عامين متتاليين.

وتأمل تسلا أن يشكل هذا التوسع في الفئات والتجهيزات عاملا مساعدا في تعزيز موقعها داخل سوق السيارات الكهربائية العالمية، في ظل احتدام المنافسة وتغير سياسات الدعم والحوافز الحكومية في أكثر من سوق رئيسي.