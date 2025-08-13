62.8% نسبة النجاح في التعليم الفني المتوسط.. وزير التعليم: تغلبنا على التحديات وحققنا عاماً استثنائياً

اعتمد وزير التعليم التقني والفني، يخلف السيفاو، اليوم الأربعاء، نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للعام الدراسي 2024-2025، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 62.8%.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 18,019 طالبًا وطالبة، نجح منهم 11,307، في حين بلغ عدد الراسبين 463، وعدد الطلاب الذين سيؤدون الدور الثاني 6,245.

وجرت مراسم اعتماد النتائج بحضور مدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة، م. صلاح الدين سلامة، ومدير إدارة التقويم والقياس والتوجيه الفني، أ. محمد الهيشي، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة.

وفي كلمته خلال مراسم الاعتماد، هنأ الوزير الطلبة الناجحين، مؤكدًا أن هذا العام كان “عام العطاء والنجاح”، حيث تمكنت الوزارة من تجاوز العديد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم التقني والفني في ليبيا.

وأعرب “السيفاو” عن شكره وتقديره لجميع من ساهم في إنجاح العملية الامتحانية، وخاصة اللجان الامتحانية وفرق الرصد، لما بذلوه من جهود مكثفة أسهمت في إخراج الامتحانات والنتائج بأفضل صورة ممكنة.

واختتم الوزير كلمته بالدعاء للزميلة ليلى هبال، متمنيًا لها الشفاء العاجل، إثر تعرضها لحادث سير أثناء مغادرتها مقر إدارة التقويم والقياس والتوجيه الفني.