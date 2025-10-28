7000 رحلة مؤجلة.. الطيران الأمريكي يتوقف!

تفاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق، حيث تم تأجيل نحو 7000 رحلة داخلية ودولية يوم الإثنين، مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه السابع والعشرين.

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى نقص حاد في عدد الموظفين، مما أدى إلى فرض برامج لتأخير الرحلات الجوية، خاصة في مطارات نيوارك في نيوجيرسي، وأوستن في تكساس، ودالاس فورت وورث الدولي.

هذا وتأثرت حركة الطيران بشكل كبير في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، حيث تسبب نقص الموظفين في مركز مراقبة الحركة الجوية بمطار أتلانتا في تأخيرات إضافية.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 8600 رحلة تم تأجيلها يوم الأحد، مما يزيد من تعقيد الوضع في مطارات البلاد.

ويؤثر الإغلاق الحكومي على حوالي 13000 مراقب جوي و50000 موظف في إدارة أمن النقل، مما يزيد من حالة الاستياء في القطاع.

وأظهرت بيانات موقع “فلايت أوير” المتخصص في تتبع الرحلات أن شركات الطيران الكبرى مثل “ساوثويست إيرلاينز” و”أمريكان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” سجلت نسب تأخير مرتفعة في رحلاتها.

تأجيل جلسة محاكمة قاتل السياسي الأمريكي تشارلي كيرك إلى يناير المقبل

أعلنت محكمة أمريكية يوم الاثنين تأجيل جلسة الاستماع في قضية اغتيال السياسي المحافظ تشارلي كيرك إلى 16 يناير 2026، بعدما كان مقررًا انعقادها في 30 أكتوبر الجاري.

وجاء التأجيل بناءً على طلب فريق الدفاع لمراجعة حجم الأدلة المتعلق بالقضية. ويذكر أن جلسة لاحقة ستعقد في 30 يناير بحضور المتهم شخصيًا.

وكان كيرك، المؤيد البارز للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد قُتل بإطلاق النار عليه أثناء إلقائه خطابًا في جامعة يوتا فالي في 10 سبتمبر 2025, ووُجهت للمتهم، الطالب تايلر روبنسون (22 عامًا)، تهم القتل وحيازة السلاح وعرقلة العدالة، في حين طالب المدعي العام بتطبيق عقوبة الإعدام.

وأثارت الجريمة موجة إدانات واسعة على خلفية العنف السياسي، وتبادلت الأحزاب الأمريكية اتهامات، وسط مخاوف من تصاعد العنف بين مختلف الأطياف الفكرية.