760 مليون دولار لمشروع «ماسك» الجديد.. بناء أنفاق للتخفيف من مياه الأمطار

كشف تحقيق مشترك لعدد من المنابر الإعلامية الأميركية، من بينها برو بوبليكا وتكساس نيوز روم وتكساس تريبيون وهيوستن كرونيكل، أن الملياردير إيلون ماسك يعتزم تنفيذ مشروع ضخم عبر شركته للبناء “بورينغ كومباني” يقضي بإنشاء شبكة من الأنفاق تحت مدينة هيوستن في ولاية تكساس، بتكلفة تقديرية تبلغ 760 مليون دولار.

وبحسب الخطة، يهدف المشروع إلى التخفيف من آثار الفيضانات المتكررة التي تضرب المنطقة، عبر بناء نفقين بقطر 12 قدماً لتصريف مياه الأمطار من السدود الفيدرالية إلى خارج المدينة، وبطول يصل إلى 36 ميلاً.

وذكرت مجلة نيوزويك أن المشروع يعكس طموحات ماسك في تحويل شركته “بورينغ كومباني” إلى لاعب أساسي في سوق البنية التحتية، بعد أن اقتصرت مشاريعها في السابق على حلول للنقل الحضري.

وأوضح التحقيق أن الخطة تحظى بدعم ويسلي هانت، العضو الجمهوري في الكونغرس عن منطقة هيوستن، الذي روج لها أمام المشرعين والمسؤولين المحليين، في حين يسعى ماسك وهانت لإقناع الحكومات المحلية والفيدرالية بتقديم 15% من تكلفة المشروع مقدماً قبل طرح أي مناقصة رسمية.

وتدرس محكمة مفوضي مقاطعة هاريس وثيقة أولية لتقييم النسخة التجريبية المصغرة من النظام، لكن المسؤولين أكدوا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي التزام رسمي تجاه المشروع.

وبحسب مسؤولين محليين، فإن تنفيذ النسخة المصغرة قد يستغرق ما يقارب عقداً من الزمن لتصميمها وبنائها، بينما يتوقع أن تستغرق عملية إنشاء الأنفاق الرئيسية عدة سنوات في حال الموافقة النهائية على الخطة.

ترامب: إيلون ماسك لن يجد خيارًا سوى العودة إلى الحزب الجمهوري

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك لن يجد خيارًا سوى العودة إلى الحزب الجمهوري.

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي سكوت جينينغز، رداً على سؤال حول احتمال عودة ماسك إلى الحزب الجمهوري: “لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟”.

وأضاف أن ماسك شخص عاقل وجيد واجه “بعض الصعوبات”، مشيراً: “لطالما راق لي، وهو يروق لي الآن”.

ويأتي هذا التصريح بعد خلاف علني وقع في يونيو الماضي بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه “رجس مثير للاشمئزاز”.

كما اقترح ماسك في وقت لاحق إنشاء حزب سياسي جديد، معتبراً أن الولايات المتحدة باتت “حزبًا واحدًا”.

ورد ترامب على انتقاد ماسك لمشروع القانون بالتحذير من أنه من دون الدعم، سيتعين على ماسك “إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا”.