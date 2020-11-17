8 دول عربية تُشارك في مؤتمر طبي مع إسرائيل

أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، بأن ممثلين عن 8 دول عربية على الأقل من المقرر أن يشاركوا في مؤتمر طبي افتراضي مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن المؤتمر سينعقد اليوم الثلاثاء، وسيضم عشرات الأطباء من مختلف دول المنطقة بينها السعودية والإمارات والعراق ومصر ولبنان وسوريا والجزائر والمغرب وكذلك إسرائيل، إضافة إلى إندونيسيا وماليزيا.

وذكرت الصحيفة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والمداولات بشأن التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وسيفتتح الفعالية البروفيسور الإسرائيلي، عيران هلبرين، المدير السابق لمركز وولفسون الطبي الإسرائيلي، وعضو أمانة كلية نتنانياز.

ويأتي هذا المؤتمر في الوقت الذي تُعزز فيه دول عربية عدة اتصالاتها مع إسرائيل التي أبرم معها مؤخرا كل من الإمارات والبحرين والسودان اتفاقات لتطبيع العلاقات، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.